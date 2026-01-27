Un Posto al Sole, anticipazioni 28 gennaio: Eduardo vuole fare un altro colpo

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 28 gennaio Eduardo cercherà di fare un nuovo colpo con la banda, ormai tornato al suo passato criminale; Eleonor Price intanto, è pronta a trasferirsi a Palazzo Palladini.

Dov'eravamo rimasti

Eeonor Price ha visitato Palazzo Palladini e quando Roberto e Marina le hanno fatto gli onori di casa, si è subito innamorata dello stabile. La Price ha dunque chiesto se fosse possibile trasferirsi a Palazzo; Raffaele dunque, ha iniziato a darsi da fare per poterla accontentare. La ricca americana è la luce di speranza per i Cantieri: ora che Marina è diventata amministratore delegato e Gennaro Gagliotti fuori dai giochi una volta per tutte, MArina e Ferri pensano a risollevare l'azienda.

Nel frattempo, avendo bisogno di soldi, Eduardo ha cominciato a collaborare con la banda di Stella; Sabbiese sta incontrando però le resistenze di Rino, che non si fida ancora.

Anticipazioni 28 gennaio Eduardo vuole fare un altro colpo

Eduardo non vuole aspettare: sentendo l'urgenza di guadagnare, pressa Stella perché la banda passi al colpo successivo. Rino, però, non è d'accordo e preferisce aspettare: i due si scontreranno, con lo zio di Stella che non vuol esser precipitoso, anche per non destare sospetti. Con l'arrivo di Elonor Price a Palazzo Palladini intanto, Rosa si renderà conto di quanto sia importante studiare l'inglese. La Picariello realizzerà che parlare l'inglese può davvero servire nella vita di tutti i giorni, anche a lei. A Radio Golfo 99 intanto, i dipendenti sono sotto organico. Dopo che Elena è andata via, la radio è in affanno: per un po' è andata avanti, ma ora è arrivato il momento di scegliere un nuovo direttore.