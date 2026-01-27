Un Posto al Sole, anticipazioni 28 gennaio: Eduardo vuole fare un altro colpo

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 28 gennaio Eduardo cercherà di fare un nuovo colpo con la banda, ormai tornato al suo passato criminale; Eleonor Price intanto, è pronta a trasferirsi a Palazzo Palladini.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Eeonor Price ha visitato Palazzo Palladini e quando Roberto e Marina le hanno fatto gli onori di casa, si è subito innamorata dello stabile. La Price ha dunque chiesto se fosse possibile trasferirsi a Palazzo; Raffaele dunque, ha iniziato a darsi da fare per poterla accontentare. La ricca americana è la luce di speranza per i Cantieri: ora che Marina è diventata amministratore delegato e Gennaro Gagliotti fuori dai giochi una volta per tutte, MArina e Ferri pensano a risollevare l'azienda.
Nel frattempo, avendo bisogno di soldi, Eduardo ha cominciato a collaborare con la banda di Stella; Sabbiese sta incontrando però le resistenze di Rino, che non si fida ancora.

Anticipazioni 28 gennaio Eduardo vuole fare un altro colpo

Eduardo non vuole aspettare: sentendo l'urgenza di guadagnare, pressa Stella perché la banda passi al colpo successivo. Rino, però, non è d'accordo e preferisce aspettare: i due si scontreranno, con lo zio di Stella che non vuol esser precipitoso, anche per non destare sospetti. Con l'arrivo di Elonor Price a Palazzo Palladini intanto, Rosa si renderà conto di quanto sia importante studiare l'inglese. La Picariello realizzerà che parlare l'inglese può davvero servire nella vita di tutti i giorni, anche a lei. A Radio Golfo 99 intanto, i dipendenti sono sotto organico. Dopo che Elena è andata via, la radio è in affanno: per un po' è andata avanti, ma ora è arrivato il momento di scegliere un nuovo direttore.