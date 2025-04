Un Posto al Sole, anticipazioni 28 aprile: Niko e Manuela tornano insieme da Torino

Domani alle 20.50 su Rai 3 torna Un Posto al Sole, la soap italiana all'ombra del Vesuvio.

L'avventura torinese è già finita per Manuela, che tornerà a Palazzo Palladini insieme a Niko. Ecco dunque cosa vedremo nella puntata di domani, lunedì 28 aprile.

Nell'ultimo episodio

Michele Saviani

Nell'episodio di venerdì 25 aprile abbiamo visto Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti ormai soci a tutti gli effetti nei Cantieri. Come primo atto insieme, la nuova coppia di soci non ha avuto pietà di Michele Saviani.

Se il giornalista pensava infatti di poter tornare al suo lavoro, magari distraendosi dal pensiero delle proprie condizioni di salute, ha avuto invece un'amara sorpresa: Ferri e Gagliotti lo hanno licenziato.

Anticipazioni 28 aprile: Guido e Claudia in crisi, Niko e Manuela tornano insieme a Napoli

Guido

Guido e Claudia sono sembrati una coppia molto forte: il Del Bue, per lei, ha anche lasciato la moglie Mariella. Ora però, un piccolo contrattempo sarà la spia di molto altro: Guido e Claudia infatti, hanno un approccio alle cose molto diverso, e Claudia si accorgerà che la loro relazione non è stabile come sembra, che lui sta facendo fatica a starle dietro.

Nel frattempo Michele Saviani, ora che ha perso il lavoro a Radio Golfo 99, si rifiuta di sottoporsi ai cicli di fisioterapia, mettendo in apprensione la sua famiglia. Sia Rossella che Silvia sono molto preoccupate, ma Marisa svelerà a Rossella di avere un'idea per aiutare il giornalista.

Manuela

Infine, la coppia Manuela e Niko: mentre tutti a Palazzo Palladini si erano ormai rassegnati alla presenza delle gemelle, ecco che Manuela tornerà insieme a Niko, finalmente come coppia. Tutti gli inquilini rimarranno di stucco, ma accoglieranno la notizia con piacere.