Un Posto al Sole, anticipazioni 29 agosto: Niko prepara la proposta di matrimonio a Manuela

Torna domani su Rai 3 la soap Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di venerdì 29 agosto vedremo Niko organizzare la proposta di matrimonio a Manuela con l'aiuto di Filippo; intanto però, sia lei che Serena si insospettiscono per il comportamento dei loro compagni. Intanto, Marina tenta di convincere Antonietta ad incastrare il marito, Gennaro Gagliotti.

Ecco cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Tornata dalle vacanze, Marina si precipita da Antonietta con l'obiettivo di convincerla definitivamente a collaborare nel ricattare Gennaro.

Mariella è rientrata dalle vacanze e ha notato subito un Lollo più sereno, a conferma che il tempo trascorso con il padre gli ha fatto bene. Nel frattempo, Viola e Damiano vivono un periodo di crisi profonda, che non è migliorata con il ritorno da Milano. Anche Ornella, proprio come Damiano, non smette di chiedersi se Viola ami ancora Eugenio. Rosa intanto, non riesce a togliersi dalla testa il bacio che Damiano le ha dato prima di partire insieme a Pino.

Anticipazioni 29 agosto: Niko prepara la proposta di matrimonio a Manuela

Mariella

Marina cerca di convincere Antonietta a spingere Gennaro a confessare l'omicidio di Assane e a registrare tutto come prova: in questo modo, entrambe potrebbero liberarsi della sua ingombrante figura. Tuttavia, il piano non procede affatto come previsto e rischia di complicare ulteriormente la situazione.

Nel frattempo, Mariella è rientrata dalle vacanze con Sasà: oltre a rivedere Lollo, a Napoli Guido l'attende impaziente per confrontarsi con lei e chiarire definitivamente ciò che è accaduto tra loro.

Serena

Intanto, Filippo e Niko sono presi dai preparativi per la proposta di matrimonio che Niko vuole fare a Manuela: i due curano con attenzione ogni minimo dettaglio, per renderla perfetta. Ma proprio Manuela, insieme a Serena, inizia a sospettare dei comportamenti del fidanzato, dando vita a un grande equivoco.