Un Posto al Sole, anticipazioni 28 agosto: ancora crisi tra Damiano e Viola, Ornella sospetta della figlia

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 con la soap Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 28 agosto continua la crisi tra Damiano e Viola, mentre Marina si reca da Antonietta per convincerla ad agire contro Gennaro. Anche Mariella a Napoli, dove non vede l'ora di riabbracciare Lollo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Niko

Niko torna dalle vacanze con l'intenzione di fare un passo importante: il ragazzo però, è talmente preso dal suo progetto che il suo comportamento insospettisce Manuela: la ragazza infatti, diventa gelosa. Nel frattempo, Gianluca si chiarisce con il padre e ringrazia Luca per averlo convinto a restare alla Terrazza, ma rischia di fidarsi troppo di Alberto.

Anticipazioni 28 agosto: Marina vuole convincere Antonietta, Ornella sospetta di Viola

Tornata dalle vacanze, Marina si reca subito da Antonietta per convincerla, una volta per tutte, a collaborare per ricattare Gennaro: ora che ha le prove fotografiche dell'infedeltà del marito, ha davvero la possibilità di rovinarlo.

Anche Mariella torna dalle vacanze: trova il piccolo Lollo più sereno, la conferma che un periodo insieme al papà gli ha fatto bene. Al punto che Mariella si chiede se, addirittura, il suo ritorno non possa turbare il figlio.

Viola e Damiano intanto, continuano a vivere un periodo di forte distanza. Da quando lei ha deciso di partire per accompagnare Eugenio a Milano, Damiano ha iniziato a mostrarsi freddo e distaccato nei suoi confronti; e ora che Viola è tornata, la coppia è in una crisi più profonda che mai. Intanto, Ornella non smette di farsi la stessa domanda: e se Viola fosse rimasta accanto all'ex marito non solo per sostenerlo in un momento difficile, ma soprattutto perché in realtà non ha mai smesso di amarlo? Come se non bastasse, Rosa non riesce a togliersi dalla mente il bacio che Damiano le ha dato prima di partire.