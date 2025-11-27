Un Posto al Sole, anticipazioni 28 novembre: Alice in aiuto di Vinicio, Alberto preoccupato per Gianluca

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Vinicio
NOTIZIA di 27/11/2025

Nuovo appuntamento con i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La serie, ormai prossima a spegnere le 30 candeline, è un punto di svolta: dopo un periodo di assoluto predominio infatti, Gennaro Gagliotti si trova alle strette. Persino Vinicio gli si è rivoltato contro; le conseguenze tuttavia, che vedremo nell' episodio di venerdì 28 novembre, saranno tutt'altro che lievi.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Upas Roberto
Roberto Ferri

È arrivato il giorno dell'udienza per Roberto Ferri, che è molto pentito di aver accettato il patteggiamento. L'imprenditore spera che il piano di Marina, appoggiata da Castrese e l'intera famiglia Altieri, funzioni presto; non sa però che Vinicio è sempre più disgustato dal comportamento del fratello e da come, per l'ennesima volta, abbia tentato di rabbonirlo e raggirarlo. Gennaro stavolta non deve temere solo i rivali in affari, ma la sua stessa famiglia.

Anticipazioni 28 novembre: Alice in aiuto di Vinicio, Alberto preoccupato per Gianluca

Alice Upas
Alice

Dopo aver svelato il gioco del fratello, Vinicio avrà una nuova ricaduta: ormai in balia della sua dipendenza, il ragazzo dovrà affrontare un momento di profonda crisi. Per fortuna però, Alice si è riavvicinata ed ora non ha alcuna intenzione di lasciarlo solo. La sua vicinanza servirà davvero a permettergli di uscire dal tunnel in cui si trova?

Un Posto Al Sole Rossella 1
Rossella

Nel frattempo, Alberto è preoccupato per Gianluca che, dopo essere stato licenziato dal Vulcano, è sempre più apatico e depresso. Il padre non sa più cosa fare per scuoterlo e farlo uscire dallo stato in cui si trova, perciò decide di rivolgersi a qualcuno che possa dargli un consiglio; Palladini allora, chiede aiuto a Rossella.
Veniamo infine a Jimmy. Il ragazzino è in crisi per la lontananza di Camillo, ma sta per scoprire un nuovo e inaspettato amico.