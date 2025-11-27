Un Posto al Sole, anticipazioni 28 novembre: Alice in aiuto di Vinicio, Alberto preoccupato per Gianluca

Nuovo appuntamento con i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La serie, ormai prossima a spegnere le 30 candeline, è un punto di svolta: dopo un periodo di assoluto predominio infatti, Gennaro Gagliotti si trova alle strette. Persino Vinicio gli si è rivoltato contro; le conseguenze tuttavia, che vedremo nell' episodio di venerdì 28 novembre, saranno tutt'altro che lievi.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

È arrivato il giorno dell'udienza per Roberto Ferri, che è molto pentito di aver accettato il patteggiamento. L'imprenditore spera che il piano di Marina, appoggiata da Castrese e l'intera famiglia Altieri, funzioni presto; non sa però che Vinicio è sempre più disgustato dal comportamento del fratello e da come, per l'ennesima volta, abbia tentato di rabbonirlo e raggirarlo. Gennaro stavolta non deve temere solo i rivali in affari, ma la sua stessa famiglia.

Anticipazioni 28 novembre: Alice in aiuto di Vinicio, Alberto preoccupato per Gianluca

Alice

Dopo aver svelato il gioco del fratello, Vinicio avrà una nuova ricaduta: ormai in balia della sua dipendenza, il ragazzo dovrà affrontare un momento di profonda crisi. Per fortuna però, Alice si è riavvicinata ed ora non ha alcuna intenzione di lasciarlo solo. La sua vicinanza servirà davvero a permettergli di uscire dal tunnel in cui si trova?

Rossella

Nel frattempo, Alberto è preoccupato per Gianluca che, dopo essere stato licenziato dal Vulcano, è sempre più apatico e depresso. Il padre non sa più cosa fare per scuoterlo e farlo uscire dallo stato in cui si trova, perciò decide di rivolgersi a qualcuno che possa dargli un consiglio; Palladini allora, chiede aiuto a Rossella.

Veniamo infine a Jimmy. Il ragazzino è in crisi per la lontananza di Camillo, ma sta per scoprire un nuovo e inaspettato amico.