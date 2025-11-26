Un Posto al Sole, anticipazioni 27 novembre: arriva il giorno dell'udienza per Roberto Ferri

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. La soap torna con il consueto appuntamento, in onda dal lunedì al venerdì, con nuovi episodi: in quello di giovedì 27 novembre arriverà un giorno molto importante per Roberto Ferri, l'attesa udienza. E proprio adesso che Gennaro Gagliotti sembra debole, Ferri rimpiange di aver patteggiato.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Castrese

Raffaele ha deciso di lasciare Palazzo Palladini e il suo posto è stato proposto a Rosa. Renato però non condivide affatto la scelta dell'amico di andare in pensione, ed è convinto che dietro questa decisione ci sia Ornella. Intanto, Marina e Roberto hanno assestato una serie di colpi importanti a Gennaro Gagliotti: prima si sono rivolti a Castrese, intenzionato a recuperare il marchio, poi con l'appoggio di Michele Saviani, Castrese è intervenuto in radio per denunciare pubblicamente la sua gestione dell'azienda da parte di Gagliotti. Anche Vinicio ha deciso di attaccare Gennaro, ma il fratello è riuscito a calmarlo, almeno temporaneamente.

Anticipazioni 27 novembre: arriva il giorno dell'udienza per Roberto Ferri

Gennaro Gagliotti

Il giorno dell'udienza è arrivato: Roberto Ferri è davvero teso, ma anche pentito di aver ceduto al patteggiamento. Anche se all'inizio non voleva infatti, alla fine per evitare lungaggini e complicazioni, ha preferito fare il gioco di Gennaro Gagliotti risarcendolo economicamente. Ma adesso la situazione è cambiata, Gagliotti non è più forte come prima e la sua immagine pubblica ha iniziato a vacillare grazie all'alleanza con Castrese e la famiglia Altieri. Vinicio intanto, mentre lotta con i suoi problemi di dipendenza, è sempre più disgustato dal comportamento del fratello; ora però, dopo il riavvicinamento di qualche tempo fa, potrebbe prendere una decisione inaspettata.

Renato

Renato nel frattempo, ha preso malissimo la scelta di Raffaele di andare in pensione. È ancora convinto che l'amico voglia smettere solo per accontentare Ornella: e se invece ci fosse dell'altro?