Un Posto al Sole, anticipazioni 25 luglio: Ornella vuole vederci chiaro

Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dopo le ultime vicende, Ornella vorrà parlare apertamente con Viola per interrogarla sui suoi veri sentimenti, sia nei confronti di Eugenio che verso Damiano. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di venerdì 25 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Eugenio - Un posto al sole

Viola ha deciso di seguire Eugenio a Milano, ma lui le ha detto di non volere essere accompagnato. Per l'insegnante è un duro colpo: sapeva dello scontento di Damiano, ma non si aspettava certo che anche Eugenio non approvasse la sua idea.

Intanto Guido e Mariella hanno unito le proprie forze per il bene del piccolo Lollo, che ha iniziato a bagnare il letto. Mariella ha chiesto a Guido di dormire a casa, per far sentire il bambino al sicuro; sembra che i due ex coniugi abbiano ritrovato un'intesa che non avevano più da molto tempo.

Anticipazioni 25 luglio: Ornella vuole vederci chiaro

Damiano e Manuel

Ornella non si accontenta di quello che dice Viola e la affronterà apertamente: vuole risposte da parte di sua figlia, senza tergiversare troppo. La Bruni vuole vederci chiaro una volta per tutte: Viola è ancora innamorata di Eugenio? Ornella vorrà una risposta precisa e chiara, ma soprattutto la vorrà subito.

Intanto, grazie all'intervento di Damiano, Michele riuscirà a convincere la polizia a cercare il corpo di Assane proprio nel punto che Agata gli ha indicato in sogno. Silvia e Rossella saranno molto preoccupate per lui, perché il giornalista sembra aver completamente perso la testa, come se non fosse più in grado di ragionare con lucidità.

Renato infine, attenderà di ricevere l'assistente virtuale che ha ordinato online, scoperta grazie a Niko e Jimmy.