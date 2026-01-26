Un Posto al Sole, anticipazioni 27 gennaio: Raffaele aiuta Eleonor Price a stabilirsi a Palazzo Palladini

Torna domani un altro appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. All'esordio nel 1996, la serie festeggia quest'anno trent'anni, e per l'occasione è arrivata Whoopi Goldberg per una serie di episodi speciali. L'attrice americana interpreta Eleonor Price, una ricca imprenditrice che arriva ai Cantieri come cliente, ma finisce per conoscere gli inquilini di Palazzo Palladini e innamorarsi dello stabile. Nell' episodio di martedì 27 gennaio infatti, Raffaele si darà d fare per esaudire il suo desiderio.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Marina e Roberto hanno mostrato Palazzo Palladini a Eleonor Price, la nuova cliente americana che si è rivolta ai Cantieri per l'acquisto di uno yacht. Per la coppia non si tratta di una semplice cliente, ma di un'imprenditrice che potrebbe aiutarli a risollevare i Cantieri.

Nel frattempo, Guido e Mariella hanno deciso di aiutare Cotugno a recuperare i soldi che gli ha sottratto Bice.

Anticipazioni 27 gennaio: Raffaele aiuta Eleonor Price a stabilirsi a Palazzo Palladini

Un posto al sole

Dopo che Marina e Roberto le avevano fatto gli onori di casa, Eleonor Price aveva espresso il desiderio di stabilirsi anche lei a Palazzo Palladini. Deciso a esaudire il desiderio di Mrs Price perciò, Raffaele farà l'impossibile per garantirle un alloggio a Palazzo Palladini.

Veniamo ora a Mariella e Guido che, anche se non volevano, si sono ritrovati in mezzo a Cotugno e Bice: accortisi entrambi dello stato di depressione in cui è piombato Cotugno, hanno deciso di aiutarlo. Nel provare a mediare fra Cotugno e Bice, Mariella si renderà conto che in realtà, dietro la corazza, la sua amica è in realtà molto fragile.

Intanto in radio, Michele e gli altri hanno più di qualche problema: da quando Elena se n'è andata, il vuoto si fa sentire. Senza Elena infatti, la radio è sotto organico.