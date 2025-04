Un Posto al Sole, anticipazioni 25 aprile: Roberto e Gennaro non hanno pietà, Michele fuori da Radio Golfo 99

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai 3. Mentre Michele cerca di farsi forza e vorrebbe tornare a lavoro, vederlo dipendere dalla moglie traumatizza Luca.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio di domani, venerdì 25 aprile.

Dov'eravamo rimasti

Niko

Niko è a Torino, dove finalmente fa coppia insieme a Manuela. Nel frattempo, nella città piemontese, erano arrivati anche Serena e Filippo; la ragazza infatti, era preoccupata per la sorella. Mentre le coppie si godono la città Micaela è molto delusa. Intanto, l'affare Gagliotti-Ferri è stato ufficializzato: Gennaro è ufficialmente socio dei Cantieri.

Anticipazioni 25 aprile: Roberto e Gennaro non hanno pietà di Michele

Luca

Michele vuole tornare a lavorare in radio il prima possibile. Il giornalista infatti, è convinto che il lavoro potrà aiutarlo a riprendersi e riabituarsi alla sua nuova vita che, dopo la sparatoria di Fusco, sono drasticamente cambiate.

Purtroppo per lui però, sia Ferri che Gagliotti non avranno pietà: Michele infatti, non solo non potrà più lavorare, ma perderà il suo posto a Radio Golfo 99. Per il marito di Silvia, si tratterà di un colpo terribile.

Nel frattempo, proprio vedendo le condizioni a cui è costretto il Saviani, Luca è crollato psicologicamente: teme che anche lui, proprio come il suo amico, dovrà dipendere in tutto dalla moglie a causa della malattia. Così Luca ha deciso che questo non dovrà accadere: Giulia non dovrà sacrificare la sua vita per lui, perciò l'ex primario ha deciso di trovare qualcuno che potrà dargli una mano quando servirà.

Dopo essersi confidato con Alberto, con cui si confiderà raccontandogli tutto, Luca contatterà una persona che sarà per lui fondamentale. A Giulia non dirà niente per non crearle dolore.