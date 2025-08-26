Un Posto al Sole, anticipazioni 27 agosto: Niko vuole fare la grande proposta a Manuela

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 con la soap Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di mercoledì 27 agosto Niko inizierà a comportarsi in maniera molto strana: il ragazzo infatti, è tornato dalle vacanze con un'idea in mente, anche se non ne ha ancora parlato a Manuela. Niko ha preso una decisione molto importante; vedendolo tanto distratto, la sua fidanzata inizierà ad essere gelosa.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Viola e Damiano

Viola è tornata da Milano insieme ad Eugenio; ora che l'ex marito è in convalescenza, la Bruni continua ad assisterlo. Intanto però, Damiano è sempre più freddo e la tratta in modo distaccato.

Il poliziotto infatti, teme che sia ancora innamorata dell'ex marito. Damiano era contrario anche alla partenza per Milano: lo scontento e la tensione erano tali, che ha persino baciato Rosa. Ora che Viola è di nuovo a Napoli, la tensione nella coppia è altissima.

Anticipazioni 27 agosto: Niko vuole fare la grande proposta a Manuela

Damiano Un posto al sole

Ora che l'intervento è andato bene, Viola può raccontare tutto ad Antonio e spiegargli cosa è successo: le delicate condizioni di salute del padre, perché sono partiti. Nel frattempo continua la crisi con Damiano: il Renda infatti, è sempre più distante e teso nei confronti della sua compagna.

Niko

Veniamo invece a Niko, che ha in mente un'idea. L'avvocato è tornato dalle vacanze con un'intenzione ben precisa, deciso a fare il grande passo: il ragazzo cerca di mantenere il segreto, ma si comporta in maniera talmente strana che Manuela si riscopre molto gelosa.

Gianluca intanto ha un chiarimento con il padre e si riavvicina a Luca per ringraziarlo: quando il ragazzo voleva lasciare la Terrazza per non avere più niente a che fare con Alberto, il De Santis lo aveva fatto desistere. Ora Gianluca gliene è grato, ma chissà che non stia concedendo troppa fiducia ad Alberto...