Un Posto al Sole, anticipazioni 26 novembre: Renato sospetta di Ornella, Vinicio sotto pressione

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap italiana in onda tutti i giorni alle 20.50 dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 25 novembre Vinicio continuerà a subire le pressioni di Gennaro, rischiando pesanti conseguenze sulla sua condizione.

Una semplice conversazione con Nunzio e Rossella invece, avrà ripercussioni sul rapporto tra Micaele e Samuel, mettendo in evidenza una grande differenza tra i due.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Con l'aiuto di Michele che lo ha ospitato in radio, Castrese ha smascherato Gennaro Gagliotti e ha reso pubblico quali sono le reali condizioni in cui versa l'azienda. Anche Vinicio ha accusato il fratello, ritenendolo responsabile della sua ricaduta per via dei tanti inganni e malefatte di cui si è reso complice. Dopo gli ultimi colpi che gli sono stati assestati dunque, Gennaro si trova ora in una situazione di difficoltà; Marina e Roberto, al contrario, stanno vincendo questa battaglia. Nel frattempo, Alice sta provando a riavvicinarsi a Vinicio, ma il ragazzo è preso dai suoi problemi,

Anticipazioni 26 novembre: Renato sospetta di Ornella, Vinicio sotto pressione

Renato

Su consiglio di Otello, Raffaele ha deciso di lasciare Palazzo Palladini; il posto intanto, è stato proposto a Rosa. Renato però non condivide affatto la scelta dell'amico di andare in pensione, ed è convinto che dietro questa decisione ci sia Ornella.

Intanto, soddisfatto da com'è andata la trasmissione con Michele, Castrese riceverà degli inaspettati complimenti. Vinicio invece, deluso da Alice e messo ancora sotto pressione da Gennaro, non riesce a tirarsi fuori dalla dipendenza; il ragazzo, al contrario, rischia di cedere ancora alle sue fragilità.

Veniamo infine a Micaela. Ora che il matrimonio di Niko e Manuela si avvicina, una conversazione apparentemente innocua con Nunzio e Rossella, diventerà l'occasione per Micaela di ribadire il diverso modo di intendere la coppia rispetto a Samuel.