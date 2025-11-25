Un Posto al Sole, anticipazioni 26 novembre: Renato sospetta di Ornella, Vinicio sotto pressione

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

NOTIZIA di 25/11/2025

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap italiana in onda tutti i giorni alle 20.50 dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 25 novembre Vinicio continuerà a subire le pressioni di Gennaro, rischiando pesanti conseguenze sulla sua condizione.
Una semplice conversazione con Nunzio e Rossella invece, avrà ripercussioni sul rapporto tra Micaele e Samuel, mettendo in evidenza una grande differenza tra i due.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Con l'aiuto di Michele che lo ha ospitato in radio, Castrese ha smascherato Gennaro Gagliotti e ha reso pubblico quali sono le reali condizioni in cui versa l'azienda. Anche Vinicio ha accusato il fratello, ritenendolo responsabile della sua ricaduta per via dei tanti inganni e malefatte di cui si è reso complice. Dopo gli ultimi colpi che gli sono stati assestati dunque, Gennaro si trova ora in una situazione di difficoltà; Marina e Roberto, al contrario, stanno vincendo questa battaglia. Nel frattempo, Alice sta provando a riavvicinarsi a Vinicio, ma il ragazzo è preso dai suoi problemi,

Anticipazioni 26 novembre: Renato sospetta di Ornella, Vinicio sotto pressione

Renato

Su consiglio di Otello, Raffaele ha deciso di lasciare Palazzo Palladini; il posto intanto, è stato proposto a Rosa. Renato però non condivide affatto la scelta dell'amico di andare in pensione, ed è convinto che dietro questa decisione ci sia Ornella.
Intanto, soddisfatto da com'è andata la trasmissione con Michele, Castrese riceverà degli inaspettati complimenti. Vinicio invece, deluso da Alice e messo ancora sotto pressione da Gennaro, non riesce a tirarsi fuori dalla dipendenza; il ragazzo, al contrario, rischia di cedere ancora alle sue fragilità.
Veniamo infine a Micaela. Ora che il matrimonio di Niko e Manuela si avvicina, una conversazione apparentemente innocua con Nunzio e Rossella, diventerà l'occasione per Micaela di ribadire il diverso modo di intendere la coppia rispetto a Samuel.