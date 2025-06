Un Posto al Sole, anticipazioni 27 giugno: Michele chiede aiuto ad Agata per cercare Assane

Ultimo appuntamento della settimana domani con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana.

Mentre Michele continua a cercare Assane, Samuel è preoccupato per l'atteggiamento esuberante di Gabriela.

Scopriamo cosa succederà nell'episodio di venerdì 27 giugno, in onda alle 20.50 su Rai 3.

Negli ultimi episodi

Gennaro Gagliotti

Gennaro e Chiara si sono alleati per distruggere Marina e Roberto: Gennaro puntava da tempo al controllo completo dei Cantieri e ora l'ingresso di Chiara in società è stato provvidenziale. La donna infatti, non ha dimenticato il dolore arrecatole da Roberto, e ora questa è la sua occasione per potersi vendicare.

Anticipazioni 27 giugno: Michele chiede aiuto ad Agata per cercare Assane

Samuel

Gennaro ha sempre avuto un certo interesse verso Elena, che è sembrata ricambiare. Ora però, in parte anche a causa della sparizione di Assane, il Gagliotti le ha mostrato il suo vero volto. Nel frattempo Michele non ha rinunciato a scoprire la verità su Assane, tanto da registrare anche un programma radiofonico incentrato sulle persone scomparse. Deciso a trovare il bracciante, il giornalista decide di chiedere aiuto ad Agata, la quale sembrerebbe sapere qualcosa.

Intanto Samuel si lamenta con Nunzio,preoccupato per l'esuberanza di Gabriela; l'amico gli fa un discorso illuminante, cercando di farlo ragionare sul loro rapporto. Poco dopo però, quando vedrà Rossella insieme a Gianluca Palladini, tornato a Napoli per incontrare il padre, finirà subito per smentirsi.

Coinvolta suo malgrado nel tentativo di Bice di recuperare i soldi sottratti da Lello Troncone, Mariella si troverà in mezzo a una brutta situazione.