Un Posto al Sole, anticipazioni 27 febbraio: Rosa in crisi tra Damiano e Pino, Anna delude Gianluca

Rosa si è resa conto di provare ancora qualcosa per Pino, ma questo potrebbe complicare la relazione con Damiano. E a proposito di relazioni complicate, brutte notizie per Gianluca Palladini.

È quello che vedremo nell' episodio di venerdì 27 febbraio di Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Pino

Rosa, concentrata sulla sua storia con Damiano, si rende conto per la prima volta che Pino sta andando avanti con la sua vita: la Picariello capisce di non aver mai davvero chiarito i suoi sentimenti per lui. Intanto Cristina nasconde il suo dolore dietro un'allegria forzata, ma Marina comprende che la ragazza ha bisogno di aiuto. Gianluca infine, sempre più coinvolto da Anna, pensa a una relazione, mentre Alberto si ritrova nuovamente davanti a lei.

Anticipazioni 27 febbraio: Rosa in crisi tra Damiano e Pino, Anna delude Gianluca

Damiano Un posto al sole

La cena al ristorante rischia di diventare un detonatore per Rosa, divisa tra l'amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino: la ragazza si è resa conto che prova ancora qualcosa per il suo ex, e ora si ritrova ad avere un vero e proprio conflitto interiore. Proprio ora che la relazione con Damiano sembrava procedere a gonfie vele, dopo aver risolto le loro incomprensioni sulla convivenza.

Nel frattempo, per Gianluca Palladini è in arrivo una doccia fredda sul lato sentimentale. Gianluca infatti, avrà un delicato confronto con Anna e ne rimarrà molto deluso: il ragazzo infatti, vedrà crollare tutte le aspettative che aveva sulla loro storia. Pensava di aver trovato l'amore, invece Anna gli farà capire molto chiaramente che le cose non stanno così. A Palazzo Palladini si avvicinano le nozze di Manuela e Niko. La ragazza, impegnata nei preparativi dell'imminente matrimonio, dovrà affrontare un difficile dilemma.