Un Posto al Sole, anticipazioni 26 febbraio: Rosa ripensa a Pino, Alberto incontra Anna

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50*, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 26 febbraio** Rosa si accorgerà che, proprio come lei, anche Pino sta andando avanti con la sua vita; la Picariello, che finora si è concentrata sulla sua relazione con Damiano, si renderà conto che il suo ex non le è così indifferente.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Michele

Dopo l'incidente, Cristina è andata a vivere a Palazzo Palladini per poter guarire e riprendersi dallo shock. Ferri però, fatica a ricostruire il rapporto con la figlia: una verità sull'incidente però, lo aiuta a comprendere Cristina e a starle vicino. Al suo fianco inoltre c'è Marina, pronta a dare supporto alla ragazzina.

Intanto Ornella e Raffaele sono ancora in crisi, mentre Mariella cambia idea su Sanremo e Michele scopre quanto sia difficile dirigere una radio: dopo essere riuscito ad ottenere il ruolo di direttore infatti, ora è tempo di iniziare a mettere le mani in pasta.

Anticipazioni 26 febbraio: Rosa ripensa a Pino, Alberto incontra Anna

Pino

Proiettata nella sua vita con Damiano, Rosa non aveva ancora prestato attenzione a Pino: ora la Picariello realizza che anche lui sta andando avanti con la sua. Rosa si renderà conto che i sentimenti per Pino non sono del tutto sopiti, ma che non si era mai fermata a rifletterci su. Cristina intanto, si sforza di mascherare il dolore dietro un'allegria forzata, ma Marina realizza che la ragazzina ha bisogno di aiuto. Cristina sta vivendo un momento molto difficile, e la vicinanza delle persone che le vogliono bene, potrebbe non essere più sufficiente. Gianluca è sempre più preso da Anna, con cui pensa di poter iniziare una relazione; Alberto si ritroverà di nuovo faccia a faccia con la ragazza.