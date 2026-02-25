Un Posto al Sole, anticipazioni 26 febbraio: Rosa ripensa a Pino, Alberto incontra Anna

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Gianluca
NOTIZIA di 25/02/2026

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50*, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 26 febbraio** Rosa si accorgerà che, proprio come lei, anche Pino sta andando avanti con la sua vita; la Picariello, che finora si è concentrata sulla sua relazione con Damiano, si renderà conto che il suo ex non le è così indifferente.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Michele
Un posto al sole: Michele

Dopo l'incidente, Cristina è andata a vivere a Palazzo Palladini per poter guarire e riprendersi dallo shock. Ferri però, fatica a ricostruire il rapporto con la figlia: una verità sull'incidente però, lo aiuta a comprendere Cristina e a starle vicino. Al suo fianco inoltre c'è Marina, pronta a dare supporto alla ragazzina.
Intanto Ornella e Raffaele sono ancora in crisi, mentre Mariella cambia idea su Sanremo e Michele scopre quanto sia difficile dirigere una radio: dopo essere riuscito ad ottenere il ruolo di direttore infatti, ora è tempo di iniziare a mettere le mani in pasta.

Anticipazioni 26 febbraio: Rosa ripensa a Pino, Alberto incontra Anna

Postino Pino Upas
Pino

Proiettata nella sua vita con Damiano, Rosa non aveva ancora prestato attenzione a Pino: ora la Picariello realizza che anche lui sta andando avanti con la sua. Rosa si renderà conto che i sentimenti per Pino non sono del tutto sopiti, ma che non si era mai fermata a rifletterci su. Cristina intanto, si sforza di mascherare il dolore dietro un'allegria forzata, ma Marina realizza che la ragazzina ha bisogno di aiuto. Cristina sta vivendo un momento molto difficile, e la vicinanza delle persone che le vogliono bene, potrebbe non essere più sufficiente. Gianluca è sempre più preso da Anna, con cui pensa di poter iniziare una relazione; Alberto si ritroverà di nuovo faccia a faccia con la ragazza.