Un Posto al Sole, anticipazioni 26 agosto: Gianluca prende una decisione importante, Viola e Damiano in crisi

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 con Un Posto al Sole, la storica soap all' ombra del Vesuvio. Nell' episodio di martedì 26 agosto, in onda alle 20.50, vedremo Damiano e Viola in forte crisi, con il poliziotto sempre più distante e freddo.
Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.
Dov'eravamo rimasti
I protagonisti di Un Posto al Sole sono rientrati dalle vacanze. Eugenio, reduce da un intervento delicato, sta affrontando le difficoltà del post-operatorio con Viola accanto, coinvolta nella situazione. Intanto Niko, Manuela, Serena e Filippo vivono gli ultimi momenti di serenità, mentre Micaela è tornata a Napoli sperando nella rottura tra Samuel e Gabriela. Nel frattempo Raffaele, ospite da Luca e Giulia, si lamenta dell'atteggiamento di Renato, che da un mese si è chiuso in se stesso ed è distante da tutti.
Anticipazioni 26 agosto: Gianluca prende una decisione importante, Viola e Damiano in crisi
Gianluca non vuole avere niente a che fare con il padre Alberto, che ancora non è riuscito a perdonare; per questo motivo, ha tutta l'intenzione di lasciare la Terrazza in modo da non doverlo più incontrare. A farlo ragionare però ci penserà Luca, la vera figura paterna del ragazzo: l'ex primario gli farà un discorso molto serio, che spingerà il ragazzo a prendere un'importante decisione.
Nel frattempo Viola è tornata da Milano insieme ad Eugenio; ora che l'ex marito è in convalescenza, la Bruni continuerà ad assisterlo. Mentre aiuta Eugenio però, Damiano è sempre più freddo: non l'accoglie con entusiasmo ma, anzi, la tratta in modo distaccato.
Il poliziotto teme che dietro tanta premura si nasconda altro, cioè che Viola sia ancora innamorata di Eugenio. Damiano non voleva nemmeno che la compagna partisse per Milano: lo scontento e la tensione erano tali, che ha persino baciato Rosa.
Ora che Viola è di nuovo a Napoli, la tensione nella coppia è altissima.