Un Posto al Sole, anticipazioni 26 agosto: Gianluca prende una decisione importante, Viola e Damiano in crisi

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 con Un Posto al Sole, la storica soap all' ombra del Vesuvio. Nell' episodio di martedì 26 agosto, in onda alle 20.50, vedremo Damiano e Viola in forte crisi, con il poliziotto sempre più distante e freddo.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Eugenio - Un posto al sole

I protagonisti di Un Posto al Sole sono rientrati dalle vacanze. Eugenio, reduce da un intervento delicato, sta affrontando le difficoltà del post-operatorio con Viola accanto, coinvolta nella situazione. Intanto Niko, Manuela, Serena e Filippo vivono gli ultimi momenti di serenità, mentre Micaela è tornata a Napoli sperando nella rottura tra Samuel e Gabriela. Nel frattempo Raffaele, ospite da Luca e Giulia, si lamenta dell'atteggiamento di Renato, che da un mese si è chiuso in se stesso ed è distante da tutti.

Anticipazioni 26 agosto: Gianluca prende una decisione importante, Viola e Damiano in crisi

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Gianluca non vuole avere niente a che fare con il padre Alberto, che ancora non è riuscito a perdonare; per questo motivo, ha tutta l'intenzione di lasciare la Terrazza in modo da non doverlo più incontrare. A farlo ragionare però ci penserà Luca, la vera figura paterna del ragazzo: l'ex primario gli farà un discorso molto serio, che spingerà il ragazzo a prendere un'importante decisione.

Nel frattempo Viola è tornata da Milano insieme ad Eugenio; ora che l'ex marito è in convalescenza, la Bruni continuerà ad assisterlo. Mentre aiuta Eugenio però, Damiano è sempre più freddo: non l'accoglie con entusiasmo ma, anzi, la tratta in modo distaccato.

Viola e Damiano

Il poliziotto teme che dietro tanta premura si nasconda altro, cioè che Viola sia ancora innamorata di Eugenio. Damiano non voleva nemmeno che la compagna partisse per Milano: lo scontento e la tensione erano tali, che ha persino baciato Rosa.

Ora che Viola è di nuovo a Napoli, la tensione nella coppia è altissima.