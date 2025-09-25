Un Posto al Sole, anticipazioni 26 settembre: la reazione di Eduardo fa arrabbiare Pino e Alberto

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Nell' episodio di venerdì 26 settembre vedremo Eduardo ancora alle prese con le difficoltà di reinserirsi in società, trovando un lavoro e facendosi accettare dagli altri. Davanti all'ultimo episodio, l'uomo avrà una reazione che attirerà le critiche di Pino e Alberto. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Eduardo sta provando a cercare un lavoro per iniziare una vita onesta, ma si rende presto conto che il compito è molto più difficile di quanto immaginasse. Eduardo infatti, si accorge che nei suoi confronti c'è una ritrosia e una diffidenza maggiore di quanto avrebbe pensato. Intanto, Michele Saviani ha ricevuto una telefonata molto importante dall'ospedale: la sua amica Agata si è risvegliata dal coma. Ora però, Silvia teme che Michele si lasci di nuovo coinvolgere dal lavoro e possa riprendere in mano la sua inchiesta.

Anticipazioni 26 settembre: la reazione di Eduardo fa arrabbiare Pino e Alberto

Renato

Matteo decide di mettere in atto il suo piano di vendetta e colpisce Jimmy, finendo però per compromettere la sua amicizia con Camillo. Il ragazzo si trova così in una situazione difficile, diviso tra la lealtà verso l'amico e il peso delle azioni subite.

Intanto Eduardo si infuria dopo aver scoperto una scritta offensiva che lo riguarda e, accecato dalla rabbia, reagisce in maniera eccessiva. Il suo atteggiamento, però, non passa inosservato e scatena le critiche sia di Pino sia di Alberto, che lo mettono in discussione.

Nel frattempo, un guasto tecnico su "Marzia" porta Manuela a intervenire per risolvere il problema. L'episodio diventa l'occasione per Renato di rendersi conto di quanto la sua dipendenza dalla tecnologia stia diventando eccessiva, costringendolo a riflettere sul suo rapporto con l'intelligenza artificiale e con chi gli sta accanto.