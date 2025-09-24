Un Posto al Sole, anticipazioni 25 settembre: Eduardo prova a ricostruirsi una vita e cerca lavoro

Torna anche domani Un Posto al Sole; puntuale alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di giovedì 25 settembre vedremo Eduardo impegnato nel tentativo di rifarsi una vita, alla ricerca di un lavoro ma alle prese con la grande diffidenza della gente. Nel frattempo Silvia è preoccupata per Michele.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Michele

Michele Saviani ha ricevuto una telefonata molto importante dall'ospedale: Agata si è risvegliata dal coma. L'amica che tutti avevano dato per morta, è invece viva: il giornalista, che si era preso una pausa per riposarsi, continuerà a tenersi lontano dalle indagini? Oppure il risveglio di Agata lo porterà di nuovo ad indagare sulle malefatte di Gagliotti? A proposito di Gennaro Gagliotti, ormai può contare sulla completa fiducia del fratello, Vinicio.

Anticipazioni 25 settembre: Eduardo prova a ricostruirsi una vita e cerca lavoro

Un posto al sole: Silvia

Nel tentativo di costruirsi un futuro lontano dai guai e in vista del processo che lo attende, Eduardo cerca un lavoro onesto. Purtroppo, però, nel quartiere l'accoglienza è tutt'altro che positiva, e l'uomo deve fare i conti con la diffidenza e il rifiuto della gente, che lo mettono di fronte a una realtà molto più dura di quanto immaginasse: il suo passato pesa molto più di quanto avrebbe mai pensato Intanto, arriva un momento importante per Agata: la ragazza finalmente si risveglia dal coma. Michele, profondamente legato a lei, non esita a correre in ospedale per starle accanto. Questo gesto, però, getta Silvia in uno stato di grande preoccupazione: teme infatti che il ritorno di Agata nella vita di Michele possa cambiare i suoi piani e soprattutto far vacillare il progetto di viaggio che avevano costruito insieme. Nel frattempo Gianluca continua a comportarsi in maniera ambigua: lascia intendere che ci sia qualcosa che non vuole rivelare, alimentando sospetti e tensioni attorno a lui.