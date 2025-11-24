Un Posto al Sole, anticipazioni 25 novembre: Gennaro Gagliotti all'angolo, Alice vuole riavvicinarsi a Vinicio

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, domani alle 20.50. La soap più longeva della nostra tv si avvicina al trentesimo compleanno, continuando a regalare colpi di scena ai telespettatori.

Nell' episodio di martedì 25 novembre Marina e Roberto porteranno avanti l'alleanza con Castrese per ridimensionare il potere di Gennaro Gagliotti. Intanto, Rosa si confronterà con Clara in merita alla proposta lavorativa appena ricevuta.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele

Per smascherare Gennaro Gagliotti, Castrese ha deciso di partecipare alla trasmissione radiofonica di Michele e denunciare le condizioni delle bufale della sua azienda sotto la gestione di Gagliotti. Ma Gennaro ha contro anche Vinicio che ora, dopo essere tornato appositamente per lui, lo ritiene responsabile della sua ricaduta nella tossicodipendenza.

Nel frattempo, Raffaele ha deciso di lasciare Palazzo Palladini: il suo posto da portiere è stato proposto a Rosa, la quale sta valutando il da farsi. Una decisione, quella di Raffaele, che non va proprio giù a Renato.

Anticipazione 25 novembre: Gennaro Gagliotti all'angolo, Alice vuole riavvicinarsi a Vinicio

Gennaro Gagliotti

Vinicio ha accusato apertamente Gennaro, interrompendo una riunione di lavoro. Dal canto suo, Gennaro ha come al solito provato a volgere la situazione a suo favore: per questo motivo, Vinicio sembra credere alla versione del fratello. Anche se il ragazzo si è momentaneamente calmato, i problemi di Gennaro non sono certo finiti: l'uomo infatti, assiste a Castrese che mina la sua credibilità in radio.

Grazie al coinvolgimento di Castrese e Michele infatti, Marina e Roberto riescono ad assestare un altro colpo a Gagliotti. La strategia della coppia potrebbe tuttavia avere conseguenze molto importanti per Alice: la ragazza infatti, sta provando a riavvicinarsi a Vinicio, e il fatto che Gennaro sia nell'occhio del ciclone, non le è di aiuto.

Clara

Infine, sebbene contenta per l'amica, Clara proverà a far ragionare Rosa mettendole una pulce nell'orecchio riguardo la sua eventuale assunzione a Palazzo Palladini.