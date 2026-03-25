Un Posto al Sole, anticipazioni 26 marzo: un imprevisto mette a rischio il matrimonio di Manuela e Niko

Anche domani sera, in access prime time, su Rai Tre torna Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 26 marzo Manuela si ritroverà davanti a un inconveniente che, di colpo, complica tutto: sia il matrimonio con Niko che la discussione della tesi. Nel frattempo, le cose sembrano andare meglio tra Roberto e Cristina.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Diego e Ida

Cristina fatica ad avere un buon rapporto con il padre Roberto dopo il trasferimento a Palazzo Palladini, ma lui cerca di recuperare e avvicinarsi a lei. Nel frattempo, Greta deve affrontare una persona del suo passato che aveva messo in crisi la sua relazione.

Lorenza, rimproverata da Diego per i ritardi al Vulcano, teme di essere licenziata, ma suscita la sua compassione e lui decide di aiutarla convincendo i soci a darle un'altra possibilità.

Anticipazioni 26 marzo: un imprevisto mette a rischio il matrimonio di Manuela e Niko

Manuela

Impegnata sia nel matrimonio che nella seduta di laurea, Manuela si troverà di fronte ad un imprevisto che le sconvolgerà i piani. La Cirillo non l'aveva messo in conto, e ora dovrà trovare un modo per risolvere la situazione che le si prospetta per il gran giorno: riuscirà a salvare sia le nozze che la laurea? Il fatidico giorno è ormai prossimo, e la ragazza darà fondo a tutte le proprie risorse per salvare il giorno più importante della sua vita. E se dovesse chiedere aiuto a Micaela? Roberto nel frattempo, sembra aver capito che Greta sta attraversando un momento complicato, ragion per cui preferisce che Cristina rimanga a casa del padre. La ragazzina, intanto, sembra aver ritrovato il buon umore; la situazione in casa Ferri sembra migliorare, ora che i rapporti si sono distesi.