Un Posto al Sole, anticipazioni 26 marzo: un imprevisto mette a rischio il matrimonio di Manuela e Niko

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Robero Ferri
NOTIZIA di 25/03/2026

Anche domani sera, in access prime time, su Rai Tre torna Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 26 marzo Manuela si ritroverà davanti a un inconveniente che, di colpo, complica tutto: sia il matrimonio con Niko che la discussione della tesi. Nel frattempo, le cose sembrano andare meglio tra Roberto e Cristina.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Diego Ida Upas
Diego e Ida

Cristina fatica ad avere un buon rapporto con il padre Roberto dopo il trasferimento a Palazzo Palladini, ma lui cerca di recuperare e avvicinarsi a lei. Nel frattempo, Greta deve affrontare una persona del suo passato che aveva messo in crisi la sua relazione.
Lorenza, rimproverata da Diego per i ritardi al Vulcano, teme di essere licenziata, ma suscita la sua compassione e lui decide di aiutarla convincendo i soci a darle un'altra possibilità.

Un Posto al Sole, anticipazioni 25 marzo: Roberto si avvicina a Cristina, Diego aiuta Lorenza Un Posto al Sole, anticipazioni 25 marzo: Roberto si avvicina a Cristina, Diego aiuta Lorenza

Anticipazioni 26 marzo: un imprevisto mette a rischio il matrimonio di Manuela e Niko

Un Posto Al Sole Micaela 1
Manuela

Impegnata sia nel matrimonio che nella seduta di laurea, Manuela si troverà di fronte ad un imprevisto che le sconvolgerà i piani. La Cirillo non l'aveva messo in conto, e ora dovrà trovare un modo per risolvere la situazione che le si prospetta per il gran giorno: riuscirà a salvare sia le nozze che la laurea? Il fatidico giorno è ormai prossimo, e la ragazza darà fondo a tutte le proprie risorse per salvare il giorno più importante della sua vita. E se dovesse chiedere aiuto a Micaela? Roberto nel frattempo, sembra aver capito che Greta sta attraversando un momento complicato, ragion per cui preferisce che Cristina rimanga a casa del padre. La ragazzina, intanto, sembra aver ritrovato il buon umore; la situazione in casa Ferri sembra migliorare, ora che i rapporti si sono distesi.