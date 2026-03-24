Un Posto al Sole, anticipazioni 25 marzo: Roberto si avvicina a Cristina, Diego aiuta Lorenza

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre. Mentre si avvicinano le nozze di Niko e Manuela, nell' episodio di mercoledì 25 marzo Roberto farà uno sforzo per iniziare a costruire un rapporto con Cristina, mentre Greta continua a voler lasciare la ragazzina a casa del padre. Intanto Lorenza rischia di perdere il lavoro al Vulcano, ma qualcuno le darà una mano.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Ornella cerca di ravvivare il rapporto con Raffaele, provando a dare una scossa alle sue abitudini. Al Vulcano, tra Lorenza e Diego nasce una complicità che potrebbe mettere a rischio il rapporto con Ida, al momento in crisi. Intanto Grillo, dopo aver visto Eduardo con Angelo, sospetta anche di Damiano e pensa che il poliziotto possa essere coinvolto nei furti dei fratelli Esposito. A Palazzo Palladini, Cristina continua a creare tensioni con Roberto e Marina, stavolta scaricando la proprio frustrazione su Marina.

Anticipazioni 25 marzo: Roberto inizia a costruire un rapporto con Cristina, Diego aiuta Lorenza

Diego

Da quando Cristina si è trasferita a Palazzo Palladini, le cose con il padre non sono andate molto bene. Roberto perciò, prova ad avvicinarsi alla figlia e a costruire un vero rapporto con Cristina. Greta intanto, si trova costretta a confrontarsi con l'uomo che in passato aveva messo in crisi la sua relazione.

Dopo essere stata rimproverata da Diego per i suoi ritardi al Vulcano, Lorenza teme di perdere il lavoro e, vedendola tanto preoccupata, suscita la compassione di Diego, il quale decide di aiutarla. Diego infatti, proverà a convincere i suoi soci a non licenziarla.

Nel frattempo, tra arrivi attesi e interferenze indesiderate, le famiglie Poggi e Cirillo si preparano al matrimonio ormai imminente di Niko e Manuela.