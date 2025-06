Un Posto al Sole, anticipazioni 25 giugno: Gianluca Palladini arriva a Napoli

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. A Palazzo Palladini arriverà un personaggio che non si vedeva da anni, lasciando tutti di stucco.

Vediamo dunque cosa accadrà nel prossimo episodio di mercoledì 25 giugno.

Dov'eravamo rimasti

Alberto Palladini

Con il ritorno di Giulia e Luca a Napoli, Alberto Palladini ha scoperto che la coppia e Niko sapevano dove si trovasse il figlio. Con Gianluca i rapporti sono interrotti da anni, ma ora questa notizia cambierà tutto.

Intanto Marina ha proposto a Chiara Petrone di diventare socia dei Cantieri, con l'intenzione di fronteggiare Gennaro Gagliotti. Non sa però, che la donna ha deciso di vendicarsi per ciò che gli fece Roberto Ferri tempo prima.

Anticipazioni 25 giugno: Gianluca Palladini arriva a Napoli

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Luca è tornato a Napoli, ma vuole visitare alcune strutture: inizialmente Giulia non lo appoggia in questa scelta, ma alla fine decide di ascoltarlo. Proprio quando i due sono in procinto di partire, Gianluca Palladini si presenta inaspettatamente a Napoli: è sceso in città per incontrare il padre.

Nel frattempo, Roberto e Marina stanno per avere una brutta sorpresa. I due sono infatti convinti di poter manipolare Chiara, usandola a proprio piacimento per difendere i Cantieri dalle ambizioni di Gennaro Gagliotti. Invece Chiara sta vivendo l'occasione che aspettava e sta pensando di allearsi con Gennaro.

Intanto Rosa è sempre più presa dalla storia con Pino, con cui sta facendo grandi passi avanti.