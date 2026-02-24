Un Posto al Sole, anticipazioni 25 febbraio: Ferri scopre la verità sull'incidente

È ancora il Festival di Sanremo a tenere banco, in casa di Guido e Mariella: con l'evento televisivo in corso infatti, anche i protagonisti di Un Posto al Sole non possono che seguire Sanremo.

Nell' episodio di mercoledì 25 febbraio, gli inquilini di Palazzo Palladini affronteranno nuove sfide: Roberto Ferri scoprirà qualcosa di molto importante sul giorno dell'incidente, mentre Michele farà i conti con il ruolo di direttore di Radio Golfo 99. Il ritorno di Ornella invece, non è bastato per risolvere i problemi con Raffaele. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Con il trasferimento di Cristina a Palazzo Palladini, Marina si trova ad essere molto vicina alla ragazzina che, non solo sta attraversando un momento difficile, ma si sente anche trascurata dal padre. Marina le spiega che Roberto Ferri le vuole molto bene: solo a questo punto, Cristina si apre sfogandosi con lei e riversandole addosso tutto il suo dolore. Nel frattempo inizia il Festival di Sanremo, che diventa motivo di scontro tra Guido e Mariella.

Anticipazioni 25 febbraio: Ferri scopre la verità sull'incidente

Michele interpretato da Alberto Rossi

Per quanto ci provi, Ferri continua ad avere difficoltà nel rapportarsi alla figlia. Quando però scoprirà una spiazzante verità sugli istanti precedenti l'incidente, Roberto potrà capire meglio lo stato d'animo di Cristina e starle vicino. Nel frattempo, continua la crisi di coppia tra Ornella e Raffaele: nonostante sia passato del tempo dalle loro divergenze, il ritorno di Ornella non ha cambiato le cose. Come infatti ha confidato a Giulia, la ferita causatale da Raffaele è ancora lontana dalla guarigione. Passiamo infine a Guido e Mariella, che ritira il veto su Sanremo. Michele intanto, dopo aver affrontato Ferri proponendosi come direttore, inizia a misurarsi con cosa significhi dirigere davvero una radio: come già sapeva, non basta essere il migliore giornalista dell'emittente, ma non pesava potesse essere tanto stressante.