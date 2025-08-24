Un Posto al Sole, anticipazioni 25 agosto: Micaela spera che Samuel e Gabriela si siano lasciati

Agosto è agli sgoccioli, si torna al lavoro e anche gli inquilini di Palazzo Palladini sono sulla via del rientro. Dopo due settimane di stop infatti, puntuale alle 20.50 su Rai 3 torna la soap più longeva della tv italiana, Un Posto al Sole.

Scopriamo dunque cosa succederà nell' episodio di lunedì 25 agosto.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Rosa

Gennaro Gagliotti continua a corteggiare e vedere Maddalena, ma Marina è riuscita a portare Antonietta dalla sua parte per incastrarlo. Nel frattempo, Gianluca Palladini ha raccontato a Luca e Giulia cosa sta succedendo, mentre non vuole avere niente a che vedere con Alberto, di cui ancora soffre l'assenza. Rosa infine è infine partita con Pino, ma è scossa dal bacio che le ha dato Damiano, il quale ha sofferto la partenza di Viola insieme ad Eugenio. Viola infatti, ha accompagnato l'ex marito nella città lombarda per fargli compagnia mentre affronta un delicato intervento; tanta premura però, ha fatto pensare sia a Damiano che a Ornella che ci sia dell'altro, non solo semplice affetto.

Anche Silvia e Michele sono partiti per le vacanze, ma il giornalista è ancora tormentato dal senso di colpa verso Agata, la sua amica morta.

Anticipazioni 25 agosto: Micaela spera che Samuel e Gabriela si siano lasciati

Samuel

Le vacanze sono finite, i protagonisti di Un Posto al Sole tornano a casa. Reduce da un intervento delicato, Eugenio dovrà affrontare il post operatorio e alcune conseguenze importanti dell'operazione: Viola, che è stata al suo fianco, si troverà nel mezzo. Intanto Niko, Manuela, Serena e Filippo si concedono gli ultimi momenti di tranquillità, mentre Micaela torna a Napoli; la ragazza spera che al suo rientro Samuel e Gabriela si siano lasciati, o che almeno il loro rapporto sia definitivamente in crisi.

Ospite di Luca e Giulia, Raffaele si lamenta del comportamento di Renato, il quale gli tiene il broncio e, come se non bastasse, è da un mese che si è isolato da tutto e tutti.