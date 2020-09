Un posto al sole anticipazioni 25 settembre 2020: grossa sorpresa per Serena dopo il risultato del test

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 25 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45, Serena riceverà una notizia del tutto inattesa in questo momento della sua vita: anticipazioni.

Un posto al sole torna venerdì 25 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio e dalle anticipazioni scopriamo già che Serena riceverà una notizia che le sconvolgerà la vita.

Marina, Fabrizio e Ferri saranno chiamati a decidere riguardo alle ulteriori richieste avanzate dal magnate russo mentre un clamoroso colpo di scena è dietro l'angolo. Avuto il responso del test, Serena svelerà a Giulia i suoi sentimenti più profondi mentre Leonardo cercherà un confronto. Mentre Renato sarà in pena per il figlio, Niko riceverà una notizia che potrebbe turbarlo ulteriormente.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per il 25 settembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.

