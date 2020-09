Un posto al sole anticipazioni 24 settembre 2020: Leonardo insiste, vuole riconquistare Serena

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 24 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45, Leonardo prova in tutti a modi a riavvicinarsi a Serena: anticipazioni.

Un posto al sole torna giovedì 24 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio e fin dalle anticipazioni Leonardo torna alla carica per riconquistare Serena.

Dopo un teso confronto con Lara, Marina è combattuta fra il desiderio di portare avanti l'importante commessa del magnate russo e i timori per il rischio d'impresa. Leonardo non sembra intenzionato ad arrendersi con Serena, che ha paura di verificare se la pressante sensazione sia giusta o campata in aria. Dopo la delusione ricevuta da Peluso, Patrizio fatica a riprendersi . Riuscirà a mettere da parte l'orgoglio e a capire che il successo è quasi sempre un gioco di squadra?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per il 24 settembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.