Un Posto al Sole, anticipazioni 24 novembre: Castrese in radio contro Gennaro

Nuova settimana al via per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. L'appuntamento è su Rai Tre alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di lunedì 24 novembre Marina e la famiglia Altieri daranno il via al piano contro Gennaro Gagliotti, che verrà affrontato anche dal fratello Vinicio, ormai sprofondato in un pozzo da cui non riesce a risalire. Novità invece per Rosa, che riceverà una proposta lavorativa inaspettata.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Castrese è deciso a riprendersi il marchio sottratto alla sua famiglia da Gagliotti, e ance Espedito si è deciso ad affrontarlo. Niente di meglio per Marina, che ha proposto agli Altieri di fare fronte comune contro Gennaro. Intanto Gennaro ha anche Vinicio contro, inghiottito di nuovo nel tunnel della tossicodipendenza per via dei sensi di colpa: tutto dopo un periodo in cui, chiamato dal fratello, lo aveva appoggiato in tutto.

Anticipazioni 24 novembre: Castrese in radio contro Gennaro

Castrese, con l'appoggio di Guido, Mariella e Salvatore, decide di accettare la proposta di Marina: gli Altieri si alleano con lei e come prima mossa, per colpire Gagliotti, partecipare alla trasmissione radiofonica e parlare delle condizioni delle bufale della sua azienda sotto la gestione di Gennaro Gagliotti. Insomma: una denuncia in piena regola, per di più pubblica.

Vinicio intanto, non riesce a uscire dal periodo buio in cui si trova. Durante una riunione di lavoro, interrompe l'incontro per rinfacciare a Gennaro tutta la sua rabbia, ritenendolo responsabile per averlo fatto precipitare di nuovo nella droga.

Nel frattempo, Raffaele sta lasciando il posto di portiere vacante. Un posto che potrebbe avere presto una sostituta: Rosa riceve la proposta di succedere a Raffaele, ma Renato non si arrende alla decisione del cognato e cercherà un'alleata.