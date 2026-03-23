Un Posto al Sole, anticipazioni 24 marzo: Ornella vuole un cambiamento, Grillo sospetta di Damiano

Eduardo sul punto di essere scoperto e Damiano che finisce nel mirino di Grillo, proprio sulla base di un avvistamento di Sabbiese. Nell' episodio di martedì 24 marzo di Un Posto al Sole infatti, Grillo finirà per sospettare di Renda, mentre intorno ad Eduardo il cerchio si stringe. A Palazzo Palladini invece, Cristina continua a dare problemi a Roberto e Marina. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Negli episodi precedenti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Eduardo è sempre più vicino a essere scoperto, perché verrà a galla il suo ritorno alla criminalità e il coinvolgimento nei furti della banda degli Esposito. Nel frattempo, Diego e Ida attraversano una forte crisi, con Diego molto stressato al punto da sfogarsi anche sul lavoro, in particolare con Lorenza e i suoi continui ritardi. Infine, Monica torna a Palazzo Palladini per celebrare la futura coppia di sposi: il matrimonio di Niko e Manuela è sempre più vicino, e per la gemella c'è anche la laurea ad aumentare l'agitazione.

Anticipazioni 24 marzo: Ornella vuole un cambiamento, Grillo sospetta di Damiano

Damiano Un posto al sole

Ornella, spinta dal desiderio di cambiamento, prova a rompere la routine di Raffaele e ritrovare così il rapporto che la coppia sta cercando di ricostruire, dopo il difficile periodo che hanno attraversato. Intanto al Vulcano, un avvicinamento tra Lorenza e Diego rischia di trasformarsi in una complicità molto rischiosa.

Nel frattempo, dopo che Grillo ha visto Eduardo insieme ad Angelo, a farne le spese sarà Damiano. Grillo infatti, inizierà a nutrire sospetti sul suo sottoposto, arrivando persino a pensare che anche Damiano possa essere coinvolto nei furti.

A Palazzo Palladini, Cristina continuerà a creare tensioni in casa: non solo le tensioni con Roberto Ferri, ma arrivando a prendersela anche con Marina, nonostante la donna abbia provato in più di un'occasione a supportarla.