Un posto al sole anticipazioni 25 marzo 2020: i rapporti tra Serena e Filippo peggiorano per colpa di Ferri?

Un posto al sole tornerà mercoledì 25 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci dicono che non è ancora finita tra Filippo e Serena, ma all'orizzonte non c'è nulla di buono.

All'insaputa di Filippo, Ferri prende un'iniziativa che potrebbe inasprire ulteriormente i rapporti fra il figlio e Serena. Dopo un acceso confronto con Viola, che ha scoperto con preoccupazione e disappunto ciò che lui le ha nascosto, Eugenio prenderà una delicata decisione che avrà ripercussioni sull'intera famiglia. Riuscirà Vittorio a convincere Otello a sotterrare l'ascia di guerra contro Renato e Guido?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 25 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 24 marzo.