Un posto al sole anticipazioni 24 marzo 2020: Raffaele e Ornella preoccupati per Viola ed Eugenio

Un posto al sole tornerà martedì 24 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano nella situazione tesissima tra Eugenio e Viola, che ora ha altri due co-protagonisti.

Mentre Eugenio sembra deciso a tenere Viola all'oscuro degli ultimi eventi, Raffaele e Ornella, contrari a quella decisione e molto preoccupati, sono tormentati sul da farsi. Fra ripicche, equivoci e altri dispetti, la guerra condominiale che contrappone Renato e Guido a Otello sembra non aver fine. Bianca troverà un nuovo amico che vorrebbe accogliere alla Terrazza, ma troverà un'inaspettata oppositrice in Giulia.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 24 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 23 marzo.