Un Posto al Sole, anticipazioni 24 luglio; Mariella e Guido ritrovano l'intesa

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap più longeva della tv italiana:Un Posto al Sole. Nell' episodio di giovedì 24 luglio vedremo Guido e Mariella che si riavvicinano per il piccolo Lollo.

Scopriamo quindi più nel dettaglio cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Rosa

Giulia non vuole lasciare Luca da solo in una struttura. Dato che la sua malattia progredisce, la donna pensa a una soluzione che possa soddisfare tutti e, soprattutto, permetta all'ex primario di non rinunciare alla sua casa e ai suoi affetti.

La Poggi ha quindi chiesto a Rosa di aiutarla, proponendole di guardare Luca e, nei fatti, di essere la sua badante. La ragazza non si aspettava certo una simile proposta, perciò ora deve decidere cosa rispondere.

Anticipazioni 24 luglio: Mariella e Guido ritrovano l'intesa

Mariella

Mariella e Guido hanno avuto molti alti e bassi. Ora che lui, ormai da tempo, è stato lasciato da Claudia, i due ex coniugi si sono riavvicinati molto; questo rapporto però, ha confuso molto Lollo. Il ragazzino ha iniziato a bagnare il letto, così l'Altieri ha chiesto a Guido di rimanere a casa per la notte. L'intenzione è, ovviamente, quella di far sentire a Lorenzo la vicinanza dei genitori.

Grazie a questo momento di collaborazione per il bene del bambino, Guido e Mariella si accorgeranno di avere un'intesa come non succedeva da tempo.

Viola e Damiano

Nel frattempo Viola rimarrà spiazzata dalla reazione di Eugenio: saputo che l'ex moglie vuole accompagnarlo a Milano per stargli vicino quando dovrà sottoporsi all'operazione, Eugenio non si dimostrerà particolarmente felice della cosa. Se Rosa si aspettava la reazione contrariata di Damiano, non pensava che anche lo stesso Eugenio non avrebbe approvato. L'uomo infatti, le dirà apertamente di non esserne contento, forse perché teme di turbare Antonio.