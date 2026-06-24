Un Posto al Sole, anticipazioni 25 giugno: Grillo prova a incastrare Eduardo dopo il furto a Palazzo

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia agli italiani da trent'anni. Nell' episodio di giovedì 25 giugno Angelo e Rino porteranno al termine il furto, con Grillo che proverà ad incastrare Eduardo; intanto, un Guido sempre più esasperato dal comportamento di Bice, avrà un'idea per provare a placare l'esuberanza della donna.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì sulla terza rete di Viale Mazzini, in onda tutti i giorni alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Approfittando dell'assenza di Ferri e Marina, Angelo e Rino passano all'azione per mettere a segno un furto a Palazzo Palladini. Intanto Grillo prepara la sua vendetta contro Eduardo, rischiando però di coinvolgere e mettere in pericolo altre persone.

Manuela infine, cerca di fare i conti con la sconvolgente verità su Maurizio emersa dal racconto di Monica e valuta se confidarsi con Micaela, che ha capito che le sorelle le stanno nascondendo qualcosa.

Anticipazioni 25 giugno: Grillo prova a incastrare Eduardo dopo il furto a Palazzo

Guido

Grazie al fatto che Roberto e Marina se ne sono andati, Angelo e Rino sono riusciti a portare a termine il colpo a casa di Ferri. Ma sulle loro tracce c'è Grillo che da tempo non stacca loro gli occhi di dosso; il capo di Damiano infatti, continua a tenere sotto controllo Eduardo. Incaricato delle indagini sul colpo, il poliziotto è determinato a raccogliere prove e a muovere le sue pedine per incastrare una volta per tutte Sabbiese. Nel frattempo, Guido e Mariella si ritrovano ancora alle prese con l'incontenibile entusiasmo di Bice. Nel tentativo di gestire la situazione, il Del Bue cala un'ultima carta. Così Guido convince Sergio a invitare la donna a cena, ma la serata rischierà di prendere una piega del tutto inaspettata rispetto a quelli che erano i propositi iniziali.