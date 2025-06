Un Posto al Sole, anticipazioni 24 giugno: Alberto Palladini prende una decisione molto importante

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv.

Alberto Palladini avrà una lunga discussione con Giulia, Luca e Niko, grazie alla quale prenderà una decisione molto importante. Scopriamo cosa succederà nell'episodio di martedì 24 giugno.

Negli episodi precedenti

Marina

Nelle scorse puntate, decisa a contrastare in tutti i modi possibili Gennaro Gagliotti, Marina aveva tentato un'ultima carta: offrire il ruolo di socia a Chiara Petrone. Gagliotti infatti, ha tutte le intenzioni di conquistare il controllo completo dei Cantieri, approfittando della loro crisi.

Intanto Alberto Palladini ha scoperto che la famiglia di Niko sa dove si trova suo figlio Gianluca, con cui non ha più alcun rapporto da anni. È stato proprio il ragazzo infatti, Gianluca Palladini, ad accogliere in casa Luca quando è scappato da Napoli.

Anticipazioni 24 giugno: Alberto Palladini prende una decisione molto importante

Giulia Poggi

Alberto si scontra con Giulia, Luca e Niko, colpevoli di non avergli detto niente di Gianluca; durante la discussione però, colpito dalle loro parole, troverà la forza di prendere una decisione che potrebbe cambiargli la vita.

Intanto ai Cantieri è stata coinvolta Chiara Petrone, la quale non ha però dimenticato il dolore che, tempo prima, le aveva provocato Roberto Ferri. La donna sta perciò attuando un piano ben preciso: fingere di voler venire in soccorso dell'azienda, per poi tradirli alleandosi con Gagliotti e decretare così la loro fine. Nel frattempo, Rosa ha invitato Pino a trascorrere la notte in casa sua. La ragazza ha deciso di seguire i suoi sentimenti e portare la relazione un passo avanti; dopo la notte, Rosa ha le idee molto più chiare sui sentimenti che prova per Pino.