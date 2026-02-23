Un Posto al Sole, anticipazioni 24 febbraio: Cristina si sfoga con Marina, Ornella si confida con Giulia

Inizia il Festival di Sanremo, e l'evento arriva anche nelle case dei protagonisti di Un Posto al Sole. Nell' episodio di martedì 24 febbraio infatti, il Festival sarà motivo di scontro tra Guido e Mariella; ma a Palazzo Palladini succederà molto altro, con l'arrivo di Cristina a casa del padre e la confidenza di Ornella a Giulia.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre*.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole

Ora che Ornella è tornata a casa, lei e Raffaele devono riprendere da dove si erano lasciati. La donna era partita da sola per il viaggio che, invece, sarebbe dovuto essere di coppia: Lei a Raffaele infatti, avevano deciso di farlo insieme dopo il pensionamento, ma Raffaele aveva cambiato idea all'ultimo momento e alla fine, Ornella se n'era andata comunque. La donna è tornata proprio mentre Raffaele ed Eleanor Price si stavano abbracciando per festeggiare la riconciliazione dell'americana con Imma e Ciro.

Anticipazioni 24 febbraio: Cristina si sfoga con Marina, Ornella si confida con Giulia

Raffaele

Cristina si è trasferita a Palazzo Palladini per guarire e riprendersi dall'incidente: nonostante la ragazzina sia ancora molto inquieta, la vicinanza degli amici riuscirà a tirarle un po' su il morale. Sarà però con Marina che Cristina si sfogherà, lasciando parlare il suo dolore: quando infatti Marina proverà a rassicurarla dicendole che, a dispetto dell'atteggiamento freddo, Roberto le vuole molto bene, Cristina le riverserà addosso tutto il proprio dolore.

Giulia Poggi

Intanto Ornella rivelerà a Giulia che la ferita procuratale da Raffaele è ben lontana dall'essersi rimarginata; è chiaro dunque, che la coppia non ha risolto i vecchi problemi e, al contrario, si troverà a doverli affrontare.

Di sera infine, Guido e Mariella avranno una discussione guardando il Festival di Sanremo: i due avranno un diverbio, ma la serata potrebbe avere in serbo per loro più di una sorpresa.