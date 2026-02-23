Un Posto al Sole, anticipazioni 24 febbraio: Cristina si sfoga con Marina, Ornella si confida con Giulia

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Marina
Inizia il Festival di Sanremo, e l'evento arriva anche nelle case dei protagonisti di Un Posto al Sole. Nell' episodio di martedì 24 febbraio infatti, il Festival sarà motivo di scontro tra Guido e Mariella; ma a Palazzo Palladini succederà molto altro, con l'arrivo di Cristina a casa del padre e la confidenza di Ornella a Giulia.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre*.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole

Ora che Ornella è tornata a casa, lei e Raffaele devono riprendere da dove si erano lasciati. La donna era partita da sola per il viaggio che, invece, sarebbe dovuto essere di coppia: Lei a Raffaele infatti, avevano deciso di farlo insieme dopo il pensionamento, ma Raffaele aveva cambiato idea all'ultimo momento e alla fine, Ornella se n'era andata comunque. La donna è tornata proprio mentre Raffaele ed Eleanor Price si stavano abbracciando per festeggiare la riconciliazione dell'americana con Imma e Ciro.

Anticipazioni 24 febbraio: Cristina si sfoga con Marina, Ornella si confida con Giulia

Raffaele Un Posto Al Sole 2
Raffaele

Cristina si è trasferita a Palazzo Palladini per guarire e riprendersi dall'incidente: nonostante la ragazzina sia ancora molto inquieta, la vicinanza degli amici riuscirà a tirarle un po' su il morale. Sarà però con Marina che Cristina si sfogherà, lasciando parlare il suo dolore: quando infatti Marina proverà a rassicurarla dicendole che, a dispetto dell'atteggiamento freddo, Roberto le vuole molto bene, Cristina le riverserà addosso tutto il proprio dolore.

Upas Giulia Poggi Marina Tagliaferri
Giulia Poggi

Intanto Ornella rivelerà a Giulia che la ferita procuratale da Raffaele è ben lontana dall'essersi rimarginata; è chiaro dunque, che la coppia non ha risolto i vecchi problemi e, al contrario, si troverà a doverli affrontare.
Di sera infine, Guido e Mariella avranno una discussione guardando il Festival di Sanremo: i due avranno un diverbio, ma la serata potrebbe avere in serbo per loro più di una sorpresa.