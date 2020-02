Un posto al sole anticipazioni 25 febbraio 2020: Alberto contro Marina

Un posto al sole tornerà martedì 25 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano ancora della difficile situazione in cui si trova Marina dopo la morte di Sebastiano.

Mentre Alberto, animato da un cinico senso di rivalsa, non perde l'occasione per gettare fango su Marina, Fabrizio, turbato dall'angoscia della donna, compirà un gesto inaspettato. Complici una serie di sfortunate coincidenze, Leonardo avrà modo di conquistare ulteriori punti con Serena mentre Filippo rischierà di continuare a perderne. A Carnevale ogni scherzo vale, ma Patrizio ne riceverà uno, inatteso quanto gradito, che gli cambierà letteralmente l'umore.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 25 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 24 febbraio.