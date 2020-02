Un posto al sole anticipazioni 24 febbraio 2020: Marina si professa innocente ma solo Roberto le crede

Un posto al sole tornerà lunedì 24 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni tornano naturalmente su Marina, da tutti creduta un'assassina, tranne che da Roberto Ferri.

I dubbi sulle possibili responsabilità di Marina potrebbero non essere fugati, mentre Ferri non le farà mancare il suo sostegno. La partenza per il Madagascar di Arianna e Andrea per l'adozione, comporterà una temporanea riorganizzazione nella gestione del Vulcano, ma l'eventuale soluzione potrebbe scontentare più di una persona.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 24 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.