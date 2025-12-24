Un Posto al Sole, anticipazioni 25 dicembre: l'ultimo Natale di Raffaele a Palazzo Palladini

Puntata natalizia per gli inquilini di Palazzo Palladini che, come i loro spettatori, festeggiano il Natale. Nell'episodio di giovedì 25 dicembre infatti, i protagonisti si ritroveranno per festeggiare: per Raffaele in particolare, si tratterà di un giorno un po' malinconico, in quanto ultimo Natale vissuto come portiere dello stabile. Per Giordano infatti, gli interrogativi sono molti. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Okoro ha difeso Gennaro Gagliotti, scagionandolo dal coinvolgimento nella sparizione di Assane e deludendo così Michele, Roberto e Marina, che speravano invece di vederlo incastrato. Tuttavia, la situazione potrebbe ribaltarsi, dato che Okoro sembra sul punto di cambiare versione, riaccendendo le speranze di rivalsa di Roberto e Marina.

Intanto, Rosa e Damiano hanno ritrovato la loro intesa, grazie anche all'atmosfera natalizia. Anche se Pino ha provato a riavvicinarsi, la Picariello è ormai presa dal ritorno di fiamma col poliziotto, suo ex compagno e papà di Manuel.

Nel clima delle feste, ciascuno a proprio modo, gli abitanti di Palazzo Palladini si preparano a trascorrere il Natale.

Anticipazione 25 dicembre: l'ultimo Natale di Raffaele a Palazzo Palladini

Raffaele

Per Raffaele si tratta di un Natale molto particolare. Per il Giordano infatti, sarà l'ultimo giorno come portiere di Palazzo Palladini: sarà dunque una giornata di festa un po' malinconica, che aprirà un'incognita sulla nuova vita che lo aspetta. Per l'uomo si tratta di un grande cambiamento, dopo tanti anni di portierato: cosa farà quando questo capitolo sarà chiuso? Ad aggiungere preoccupazione inoltre, il fatto che l'uomo sia andato recentemente a trovare Diego e Ida: inaspettatamente, si è reso conto che la coppia sta attraversando un momento di crisi.

Nel frattempo, Damiano prende un'iniziativa che lascia Rosa confusa.

Sasà e Castrese infine, trascorreranno il 25 insieme a Mariella e Guido, tutti ufficialmente insieme come coppie.