Un Posto al Sole, anticipazioni 24 dicembre: Okoro dà nuove speranze a Roberto e Marina

Anche i protagonisti di Un Posto al Sole si preparano per la Vigilia di Natale. La soap di Rai Tre non si ferma neanche per le feste, tenendoci compagnia con gli inquilini di Palazzo Palladini.

Nell' episodio di mercoledì 24 dicembre troveremo Roberto e Marina ancora speranzosi di mettere in difficoltà Gennaro Gagliotti. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Clara

Quando ha scoperto che Stella era coinvolta nei furti alle gioiellerie di cui si sta occupando Damiano, Eduardo si è reso conto di doversene tenere lontano, sia per il proprio bene che per quello della sua famiglia. Eduardo ha dunque capito di diversi riavvicinare a Clara.

Rosa invece, è ormai sempre più presa dalla relazione con Damiano.

Anticipazioni 24 dicembre: Okoro dà nuove speranze a Roberto e Marina

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Okoro ha salvato Gennaro Gagliotti sostenendo che non fosse coinvolto nella sparizione di Assane. Le speranze di Michele, Roberto e Marina si erano così vanificate: i tre infatti, avevano proprio sperato che il caporale potesse incastrarlo, ma l'uomo lo ha difeso perché convinto che Agata gli avesse lanciato una maledizione.

Ora però la situazione potrebbe cambiare: Okoro potrebbe fare marcia indietro e mettere nei guai Gennaro. Roberto e Marina, che erano rimasti delusi nei giorni scorsi, potrebbero adesso avere nuove speranze: Okoro infatti sembrerebbe avere un ripensamento, e questo ovviamente alimenterà le speranze di rivalsa della coppia.

Un posto al sole: Rosa

Nel frattempo, dopo tante incertezze, Rosa e Damiano sono una coppia ritrovata. I genitori di Manuel, complice l'atmosfera natalizia, sono tornati a fare coppia: i dubbi della Picariello si sono dissipati, la relazione con Pino è ormai archiviata nonostante il postino si sia riavvicinato poco prima.

In tutto ciò, gli inquilini di Palazzo Palladini, ognuno a suo modo, si preparano a festeggiare la Vigilia di Natale. E per Raffaele, con un velo di malinconia, si avvicina l'ultimo Natale da portiere dello stabile...