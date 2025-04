Un Posto al Sole, anticipazioni 24 aprile: Gennaro Gagliotti è ufficialmente socio dei Cantieri

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai 3. È ormai ufficiale l'ingresso del gruppo Gagliotti nei Cantieri, mentre Micaela è circondata da coppie innamorate.

Scopriamo cosa succederà nella puntata di giovedì 24 aprile.

Dov'eravamo rimasti

Niko

Nell'episodio precedente, Niko è arrivato a Torino e, finalmente, dopo tante incertezze, lui e Manuela trascorrono finalmente del tempo insieme. L'avvocato ha capito che Valeria gli ha mentito e ha sabotato i suoi rapporti, mentre Manuela gli vuole davvero bene.

La gemella è felice, specie considerando che era partita per Torino proprio per dimenticare Niko. Nel frattempo, l'avevano raggiunta anche Serena e Filippo.

Anticipazioni 24 aprile:

Alice

L'affare Gagliotti-Ferri è ormai ufficiale: dopo tante trattative, Gennaro e Roberto sono pronti a formalizzare l'accordo, il gruppo Gagliotti è definitivamente socio dei Cantieri.

Se Gennaro è immerso nei suoi affari, il fratello Vinicio sta ancora attraversando un momento difficile. Così Alice fa tutto il possibile per distrarlo e sostenerlo: i due decidono di partire insieme, ma in città arriva Elena, la madre della ragazza. Quando Elena, appena tornata da Londra per stare con la figlia, scoprirà che la figlia è in partenza, tra le due scoppierà un'accesa lite.

Non va di certo meglio a Micaela, che aveva lasciato Napoli convinta di poter vivere nuove avventure in un'altra città, al fianco della gemella; invece, si ritrova circondata da coppie. Entrambe le sorelle infatti, sono in dolce compagnia.

A Palazzo Palladini intanto, Raffaele e Pino si sfidano in un duello gastronomico. Chi avrà la meglio?