Un Posto al Sole, anticipazion 21 novembre: Marina insieme alla famiglia di Mariella contro Gagliotti

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di venerdì 21 novembre Marina cercherà degli alleati per mettere all'angolo Gennaro Gagliotti: e chi meglio degli Altieri? Del resto, Castrese ed Espedito hanno deciso di riprendersi il marchio che è stato loro sottratto, perciò non c'è dubbio che la famiglia di Mariella e i Ferri abbiano un nemico comune.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Rosa

Castrese vuole riappropriarsi del marchio che Gennaro Gagliotti gli ha tolto. Espedito ha deciso di affrontare Gennaro per salvare l'azienda di famiglia.

Nel frattempo Vinicio sta sempre peggio: da tempo ormai, è ricaduto nella dipendenza e ora, più fragile che mai, è lo strumento che Roberto e Marina vorrebbero utilizzare per riprendere il controllo dei Cantieri. Intanto Rosa e Damiano si sono incontrati per chiarire la loro situazione: nonostante la ritrosia iniziale, Rosa si è resa conto delle intenzioni sincere di lui.

Anticipazioni 21 novembre: Marina insieme alla famiglia di Mariella contro Gagliotti

Gennaro Gagliotti

Marina è in cerca di alleati contro Gennaro Gagliotti: ora che anche Espedito si è fatto avanti nei confronti dell'imprenditore, Marina ha capito che c'è uno spazio di manovra. Perciò tenterà di convincere Mariella e la sua famiglia, a collaborare per fare fronte comune contro lo stesso nemico.

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Vinicio intanto, in un momento di lucidità, potrebbe ricordare le parole compromettenti di Cristiano e chiedergliene conto.

Veniamo infine a Micaela, la cui crisi non accenna a finire. La ragazza ha perso il suo carattere irruento e sarcastico, diventando così spenta da essere irriconoscibile. Alla vigilia di un nuovo appuntamento in diretta in radio con Michele, scopriremo se la "cura Pasquale" avrà l'effetto sperato, cioè far uscire Micaela dalla sua apatia, come si augurano tutte le persone che le vogliono bene.