Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre, in onda con le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.

Nell' episodio di lunedì 23 marzo la crisi tra Diego e Ida renderà il figlio di Raffaele particolarmente nervoso, e ne farà le spese Lorenza al Vulcano. Per Eduardo intanto, si avvicina il momento in cui la polizia risalirà al suo coinvolgimento con la banda di Stella.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa vedremo nel prossimo episodio della serie.

Negli episodi precedenti

Damiano Un posto al sole

Il matrimonio di Niko e Manuela si avvicina, ma la gemella ha un problema: la discussione della tesi e le nozze si svolgeranno nello stesso giorno.

Nel frattempo, mentre Roberto Ferri cerca di instaurare un rapporto con la figlia Cristina, Alberto Palladini si sente terribilmente in colpa nei confronti di Gianluca, dopo che è scoppiata la passione tra lui e Anna. Damiano invece, si sta avvicinando a scoprire la banda dei furti alle gioiellerie: Eduardo, che sta cercando di rigare dritto, rischia di essere scoperto. L'impegno di Renda nelle indagini tuttavia, non l'ha messo al riparo da Grillo che continua a tormentarlo.

Anticipazioni 23 marzo: Eduardo viene scoperto, Diego se la prende con Lorenza

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Il cerchio si stringe intorno a Eduardo. Sabbiese infatti, sta per essere smascherato: qualcuno scoprirà che il fratello di Rosa è tornato a fare il criminale ed è stato coinvolto nei furti della banda dei fratelli Esposito.

Nel frattempo, la coppia composta da Diego e Ida continua ad essere in crisi. Diego è molto teso a causa della situazione, tanto che per la prima volta, stanco delle tensioni con Ida, rimprovera Lorenza per i suoi continui ritardi al Vulcano.

Monica infine, esuberante come sempre, torna a palazzo Palladini per benedire la coppia dei futuri sposi.