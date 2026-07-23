Un Posto al Sole, anticipazioni 24 luglio: Ornella vacilla con Vanni, Marina dà un ultimatum a Roberto

Anche Micaela e Samuel insieme a Jimmy partono per la Calabria, mentre Nunzio e Rossella sono ancora lì in trasferta; a Palazzo Palladini invece, Ornella riceve un invito che la farà vacillare. Nell' episodio di venerdì 24 luglio di Un Posto al Sole vedremo questo e molto altro, tra un'Ornella indecisa e una Marina che ha deciso di parlare molto chiaro con Roberto Ferri.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Marina continua a soffrire la vicinanza tra Roberto e Greta, mentre Ferri alza lo scontro con Stefano Mori provocandolo apertamente. In Calabria, Nunzio torna a parlare con Rossella dell'importante proposta del dottor Marquez, che potrebbe segnare una svolta per la sua carriera.

Quando ha saputo che Niko e Manuela avevano contattato uno psicologo, Micaela ha annunciato che Jimmy avrebbe dovuto vivere con lei; dopo la visita dallo psicologo con Jimmy tuttavia, contrariamente a quello che pensava, Micaela è costretta a confrontarsi con le proprie fragilità.

Anticipazioni 24 luglio: Ornella vacilla con Vanni, Marina dà un ultimatum a Roberto

Marina Giordano

Ornella riceve un invito da Vanni e, ormai sempre più attratta dal suo fascino, valuta l'idea di incontrarlo all'insaputa di Raffaele. Michele intanto, a Radio Golfo 99 finisce suo malgrado coinvolto nelle conseguenze dello scontro tra Ferri e Stefano Mori. Anche Marina è ormai esasperata dal rapporto sempre più stretto tra Roberto e Greta e decide di mettere il marito con le spalle al muro: la Giordano infatti, darà a Ferri quello che sembra proprio un ultimatum.

Nel frattempo Samuel, Micaela e Jimmy raggiungono Nunzio e Rossella in vacanza in Calabria, mentre Manuela è preoccupata all'ennesima iniziativa della sorella che, incurante delle conseguenze, passa sempre come un tornado sconvolgendo la vita delle persone intorno a lei.