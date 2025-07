Un Posto al Sole, anticipazioni 23 luglio: Giulia fa una proposta molto particolare a Rosa

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. In onda da quasi 30 anni, anche domani torneranno gli inquilini di Palazzo Palladini a tenerci compagnia.

Giulia sta per fare una proposta molto particolare a Rosa; scopriamo di cosa si tratta.

Dov'eravamo rimasti

Michele interpretato da Alberto Rossi

Gennaro Gagliotti imperversa ai Cantieri, mentre Michele Saviani è più deciso che mai a trovare il corpo di Assane e smascherare il potente imprenditore.

Nel frattempo la malattia di Luca ha illuso sia lui che Giulia: in un momento di bisogno infatti, l'ex primario si è dimostrato pronto di riflessi e lucido. La compagna perciò, ha pensato che forse ci potesse essere speranza, visti gli ultimi avvenimenti. Purtroppo, non è così.

Anticipazioni 23 luglio: Giulia fa una proposta molto particolare a Rosa

Giulia Poggi

Luca sa che la sua malattia progredirà e non ha mai voluto essere un peso per i suoi cari. Giulia però, ha sempre rifiutato l'idea di arrendersi alla malattia e anziché assecondarlo, ha sempre voluto cercare una soluzione alternativa. La Poggi si rifiuta di lasciare solo Luca in una struttura, perciò penserà di ricorrere all'aiuto di qualcuno, una persona fidata e vicina. Giulia sta infatti valutando di chiedere a Rosa di aiutarla, offrendole un nuovo incarico a Palazzo Palladini. La Picariello rimarrà molto stupita da questa richiesta e avrà bisogno di tempo per valutare se accettare o meno; di fatto, Rosa diventerebbe la badante di Luca.

Intanto Mariella sarà molto preoccupata per Lollo, sempre più confuso: in cerca di supporto nel gestire la cosa, per risolvere la situazione proporrà a Guido di passare alcune notti a casa loro. Di certo i continui tira e molla tra i genitori non fanno che confondere il ragazzino che stavolta, chissà come accoglierà questa novità.