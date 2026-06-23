Un Posto al Sole, anticipazioni 24 giugno: Angelo e Rino pronti al furto, Manuela vuole dire tutto a Micaela

Angelo e Rino hanno puntato Palazzo Palladini, e ora stanno per entrare in azione. Nell' episodio di mercoledì 24 giugno il colpo si avvicina, dato che Roberto e Marina sono in partenza; intanto Manuela si domanda cosa fare con Micaela, se informarla o meno di quello che ha saputo riguardo Maurizio.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Diego e Ida

Le rivelazioni di Monica su Maurizio sconvolgono Manuela, che fatica ad accettare la verità venuta fuori dal confronto con la madre. Intanto, la giornata in famiglia di Diego, Ida e Joseph si trasforma in un momento di forte tensione, complice l'invaghimento di Diego per Lorenza, mentre i tentativi di Raffaele di ricucire il rapporto si rivelano inutili.

Michele infine, ha avuto un confronto con Rossella; poco dopo, anche Silvia ha avuto una conversazione con la figlia. La dottoressa è molto più determinata e concentrata sul proprio futuro di quanto Saviani immagini, e Silvia gli fa notare che non c'è motivo di preoccuparsi.

Anticipazioni 24 giugno: Angelo e Rino pronti al furto, Manuela vuole raccontare tutto a Micaela

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Angelo e Rino hanno organizzato nei minimi dettagli il prossimo colpo, il cui obiettivo è a Palazzo Palladini. Approfittando della partenza di Ferri e Marina, i due decidono che è arrivato il momento di entrare in azione e mettere a segno il furto. Nel frattempo, Grillo aspetta l'occasione giusta per vendicarsi dell'ignaro Eduardo, ma il suo piano potrebbe mettere seriamente in pericolo qualcuno.

Manuela invece, con il sostegno di Niko, cerca di elaborare la sconvolgente verità che Monica le ha rivelato su Maurizio; oltre a dover superare lo shock, la gemella si chiede se sia il caso di parlarne anche a Micaela che, nel frattempo, sembra aver capito che le sorelle le stiano nascondendo qualcosa.