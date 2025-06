Un Posto al Sole, anticipazioni 23 giugno: Rosa fa un passo avanti con Pino, Micaela non si arrende

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 alle 20.50 con Un Posto al Sole. Continuano le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, che ci tengono compagnia dal 1996.

Nell'episodio di lunedì 23 giugno vedremo Rosa più innamorata che mai e decisa a portare la relazione con Pino a un passo successivo.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Giulia Poggi

Negli episodi precedenti Giulia ha raggiunto Luca a casa di Gianluca Palladini, che si è preso cura di lui dopo la sa fuga da Napoli.

Nel frattempo Micaela si è insediata a casa di Samuel e Gabriela, decisa a riprendersi il seminterrato. Non solo: la gemella è gelosa del cuoco, perciò adesso vuole sfidare Gabriela, la nuova fidanzata, nel suo stesso campo.

Anticipazioni 23 giugno: Rosa fa un passo avanti con Pino, Micaela non si arrende

Pino

Giulia e Luca tornano insieme a Napoli: Alberto Palladini scopre così che i due sanno dov'è il figlio, di cui l'uomo aveva perso le tracce in seguito alla loro rottura. Sapere che la coppia hanno una simile informazione senza averglielo detto, lo turberà moltissimo.

Nel frattempo Rosa, su consiglio di Raffaele e Clara, farà un passo avanti con Pino e gli chiederà di fermarsi a dormire da lei per una notte. Come prenderà Manuel la presenza di Pino in casa?

Micaela infine, continuerà con il suo piano per vendicarsi di Gabriela: sfidarla sul ballo. Peccato però che il ballo non faccia per lei: la ragazza infatti, verrà esclusa dalla scuola di Pasquale De Simone. Ma Micaela non è tipa da arrendersi, perciò farà di tutto per dimostrare di essere la migliore.