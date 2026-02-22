Un Posto al Sole, anticipazioni 23 febbraio: Ornella e Raffaele ancora in crisi, Cristina va a vivere da Ferri

Nuova settimana per Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre alle 20.50. Ornella è tornata a Palazzo Palladini: nell' episodio di lunedì 23 febbraio, lei e Raffaele si troveranno a dover ricominciare da dove si erano lasciati, quando lei era rimasta molto delusa dalla promessa non mantenuta. Dopo aver deciso di partire insieme infatti, Raffaele aveva improvvisamente cambiato idea sul pensionamento: Ornella dunque, aveva deciso di fare comunque il viaggio da sola.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole

Prima di lasciare Palazzo Palladini, col sostegno di Raffaele, Eleanor Price è riuscita a riappacificarsi con Imma e Ciro, dopo aver spiegato che non aveva alcuna intenzione di offenderli. Ora che la famiglia si è ricomposta, la ricca americana può ripartire per New York.

Tornati a Palazzo Palladini, proprio mentre lei e Raffaele festeggiavano l'esito dell'incontro, sull'uscio della porta di casa è comparsa Ornella che li ha visti proprio mentre si abbracciavano.

Intanto le condizioni di salute di Cristina sono in netto miglioramento: la figlia di Roberto Ferri è pronta per essere dimessa dall'ospedale.

Anticipazioni 23 febbraio: Ornella e Raffaele ancora in crisi, Cristina va a vivere da Roberto

Raffaele

È un periodo di ritorni importanti a Palazzo ma anche di partenze. Con il rientro di Ornella, per Raffaele è arrivato il momento di fare i conti con la loro crisi di coppia: la lontananza avrà rinsaldato il rapporto, permettendo loro di lasciarsi le incomprensioni alle spalle, oppure la presenza di Eleanor potrebbe aver peggiorato le cose?

Nel frattempo Cristina si trasferisce a casa del padre per riprendersi dopo l'infortunio e il trauma subito. La ragazzina ha vissuto la terribile esperienza dell'incidente, e ora ha bisogno di tempo sia per guarire fisicamente che per superare quanto accaduto. Riuscirà Roberto Ferri, finora dimostratosi sempre molto freddo, a dare a Cristina il sostegno e l'affetto di cui ha bisogno in un momento tanto difficile?