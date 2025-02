Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 incentrata sugli inquilini di Palazzo Palladini, a Napoli. La scorsa puntata si era conclusa in un momento cruciale, con un interrogativo su Alice: racconterà tutto a Vinicio? La ragazza ha fatto la sua scelta, è ora di scoprire cosa accadrà.

Alice

Nell'episodio precedente

Torniamo un attimo indietro. L'episodio precedente, quello di venerdì 21 febbraio, avevamo lasciato Alice a conoscenza di un segreto importantissimo: la ragazza infatti, ha scoperto chi è sta indagando sugli affari di Gagliotti. Si tratta di Michele Saviani, il giornalista di Radio Golfo 99.

Alice ha chiesto a Vinicio di accompagnarla a vedere l'azienda di famiglia, l'episodio ci ha così lasciato con un dubbio: Alice approfitterà di questo momento per parlare con Vinicio e tradire Michele?

Anticipazioni 24 febbraio: Alice tradisce Michele

Vinicio

Ci siamo: Alice ha deciso di parlare. La ragazza rivela a Vinicio che Michele sta portando avanti un'indagine sul caporalato all'interno dei cantieri.

Preoccupato, il giovane Gagliotti decide di parlare col fratello Gennaro per capire cosa sta succedendo, vuole vederci chiaro negli affari loschi della famiglia. Non solo: è importante anche capire come agire per salvare l'azienda.

Nel frattempo, Giulia accompagna Luca a una visita di controllo. Qui, vedendo una donna affetta dal morbo di Alzheimer in stadio avanzato, l'uomo rimane profondamente turbato. Da quando le cure sperimentali hanno smesso di funzionare, anche la sua malattia sta avanzando: Luca è più spaventato che mai.

Intanto, Ida e Diego organizzano un pranzo in famiglia per festeggiare la loro nuova casa. Renato però, capisce di essere stato escluso dal festeggiamento e ne rimane molto deluso.