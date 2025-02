Un Posto al Sole anticipazioni 21 febbraio: Michele è in pericolo, Alice lo tradirà?

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 che appassiona il pubblico televisivo dal lontano 1996. Torniamo a Palazzo Palladini per scoprire cosa succederà ai suoi inquilini nella puntata di domani, venerdì 21 febbraio. Alice dovrà scegliere come comportarsi con Vinicio, mentre ai Cantieri qualcuno ha capito che è Michele che sta indagando sul Gagliotti; Rosa intanto, avrà la sua rivincita con il terribile professore d'inglese della scuola serale.

Michele Saviani

Nella puntata precedente

Nell'episodio precedente Alice ha scoperto una verità sconvolgente, perciò ora non sa come comportarsi con Vinicio e la sua famiglia. Ha scoperto infatti che è proprio Michele che sta indagando sugli affari dei Gagliotti. Gennaro Gagliotti, dal canto suo, ha capito che in azienda c'è una talpa e non solo si è ripromesso di trovarla, ma anche di fargliela pagare a caro prezzo.

Rosa e Pino

Anticipazioni 21 febbraio: Michele in pericolo, e Rosa e Pino sempre più innamorati

La situazione per Michele Saviani si fa pericolosa: Gagliotti è deciso a vendicarsi non appena scoprirà chi è la persona che sta indagando su di lui è proprio il Saviani. Per il momento il padre di Rossella è ancora al sicuro, ma la situazione sta diventando davvero critica. La sua fonte, Assane, ha già pagato per aver tradito Gennaro; questa sorte toccherà presto anche allo speaker di Radio Golfo 99. Senza dimenticare che Alice ha scoperto il suo segreto, ma davvero potrebbe tradire il giornalista per aiutare Vinicio? Alice chiederà a Vinicio di accompagnarlo a visitare l'azienda di famiglia, e quello potrebbe essere il momento perfetto per confessargli tutto.

Intanto la storia tra Rosa e Pino procede benissimo: grazie al suo supporto, Rosa riuscirà anche a reagire al professore che vuole metterla in difficoltà. La Picariello insomma, grazie a Pino sta ritrovando la serenità e la sicurezza in se stessa. Manuel però, vuole saperne di più su questo nuovo amico della mamma...