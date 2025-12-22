Un Posto al Sole, anticipazioni 23 dicembre: Eduardo si riavvicina a Clara, Pino sorprende Rosa

Appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Nell'episodio di martedì 23 dicembre Eduardo si riavvicinerà a Clara; a proposito di riavvicinamenti poi, anche Rosa avrà un ripensamento su Pino.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Damiano sta indagando sui furti nelle gioiellerie: mentre il poliziotto porta avanti le sue indagini, Eduardo ha scoperto che Stella ne sa qualcosa. Sabbiese perciò, si è reso conto che la donna potrebbe costituire un pericolo e, nonostante se ne senta attratto, è arrivato il momento di doversene allontanare.

Andato a trovare Francesco e Ida, Raffaele si è accorto che la coppia sta attraversando un momento di grande crisi.

Anticipazioni 23 dicembre: Eduardo si riavvicina a Clara, Pino sorprende Rosa

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Roberto e Marina pensavano di potersi sbarazzare di Gennaro Gagliotti grazie alla deposizione di Okoro; il caporale però, contrariamente alle loro aspettative, ha dichiarato alla polizia che Gagliotti non ha nulla a che vedere con la sparizione di Assane.

Essere riuscito ad evitare la prigione, ha dato a Gennaro Gagliotti nuova forza. Ai Cantieri dunque, Roberto e Marina sono sempre più sopraffatti dal loro socio: la coppia è sul punto di prendere una decisione importante, ma qualcosa potrebbe cambiare drasticamente la situazione.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Quando ha scoperto che Stella era coinvolta nei furti di cui si sta occupando l'amico Damiano, Eduardo ha capito subito che la donna costituisse un pericolo per sé e per la sua famiglia. Sarà perciò il momento per riavvicinarsi a Clara una volta per tutte: dopo aver attraversato un momento di profonda crisi con la compagna, Sabbiese tornerà sui suoi passi. Rosa intanto, è sempre più presa dalla relazione con Damiano: ma quando meno se l'aspetta, un gesto di Pino le farà sorgere dei dubbi sulle scelte degli ultimi tempi.

Michele infine, chiede a Rossella notizie di Agata.