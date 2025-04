Un Posto al Sole, anticipazioni 23 aprile: Manuela e Niko finalmente insieme

Manuela ha lottato e sofferto per Niko, affrontando anche Valeria. Purtroppo però, i suoi tentativi sono andati a vuoto e, più delusa che mai, ha lasciato Napoli sperando che la lontananza l'avrebbe aiutata a superare le pene d'amore.

Nell'episodio di domani, mercoledì 23 aprile, di Un Posto al Sole, finalmente la ragazza avrà il suo momento felice. Vediamo allora cosa succederà nella soap di Rai 3, in onda a partire dalle 20.50.

Preoccupata per Manuela, Serena ha raggiunto le sorelle a Torino per trascorrere del tempo insieme a loro. Intanto, Niko ha deciso di partire per Torino: dopo tutte le bugie che gli ha raccontato, l'avvocato ha capito che Valeria non è la persona giusta per lui, mentre invece lo è Manuela.

Nel frattempo, Mariella è partita per un paio di giorni insieme a Mimmo: nonostante si sentisse pronta a voltare pagina, le cose non sono andate come aveva sperato.

Anticipazioni 23 aprile: Manuela e Niko finalmente insieme

Niko arriva finalmente a Torino, per la gioia di Manuela: la Cirillo ne sarà felicissima, dopo il brutto periodo che stava passando. Micaela invece, che sperava in una nuova vita insieme alla sorella, dovrà rassegnarsi all'idea di non poter fare progetti insieme alla sorella.

Nel frattempo Renato è molto nervoso a causa di una truffa di cui è rimasto vittima. Raffaele cerca di consolarlo, ma il Poggi sarà molto teso.

Mariella cercherà di godersi la compagnia di Mimmo, ma le cose non andranno bene come da lei sperato: l'ansia di non riuscire ad essere di nuovo felice, la paura di sbagliare e rovinare tutto, sarà un fardello pesante. Fortunatamente, un evento inaspettato la rimetterà sulla giusta via. Mariella affronterà i suoi sensi di colpa e non butterà il bel rapporto con Mimmo per le sue insicurezza.