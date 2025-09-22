Un Posto al Sole, anticipazioni 23 settembre: Vinicio dimostra di cosa è capace, Guido colpisce Mariella

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di martedì 23 settembre troveremo ancora Vinicio completamente in balia del fratello, mentre Michele sta preparando una puntata in radio per commemorare il quarantennale della morta del giornalista Giancarlo Siani.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Marina ha provato a parlare con Vinicio per fargli capire che, al solito, Gennaro lo sta manipolando; purtroppo però, la donna non è riuscita nemmeno a instillargli un dubbio. Intanto, Alice ha lasciato la città e lui è rimasto a Napoli.

Nel frattempo, Guido e Mariella hanno deciso di riprovarci e darsi un'altra opportunità.

Anticipazioni 23 settembre: Vinicio dimostra di cosa è capace, Guido colpisce Mariella

Roberto Ferri continua a muoversi con la sua solita arroganza: cerca di tenere Lara sotto controllo e imporre le sue decisioni, ma il suo atteggiamento inizia a diventare sempre più evidente anche agli occhi di Filippo e Serena, che si rendono conto di quanto stia esagerando.

Intanto, ai Cantieri, la situazione cambia ancora. Gennaro prende sempre più potere e spinge Marina a farsi da parte, approfittando del sostegno di Vinicio. Proprio Vinicio, grazie a un imprevisto al caseificio, riesce a mettersi in mostra e a dimostrare di avere capacità che potrebbero renderlo una figura ancora più influente.

Michele intanto, è immerso completamente nel lavoro: sta preparando una trasmissione speciale per ricordare il quarantennale della morte di Giancarlo Siani. Silvia, però, non ne può più di sentirsi trascurata e la sua pazienza sembra ormai al limite: inoltre, la donna vorrebbe che Michele si riposasse, anziché essere sempre in affaticamento. Infine, Guido e Mariella: Guido la sorprende con un gesto che tocca profondamente sua moglie, regalandole un momento di gioia in mezzo a tante tensioni.